مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي وأدبي.. بشرى سارة بشأن الحدود الدنيا لكليات القمة

يبحث طلاب الثانوية العامة 2023 عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 ، والذي من المفترض أن ينطلق عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 وإعلان النتائج.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزاة التعليم العالي، أنه لم تظهر مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 ، مشيرا إلى أنه حول ظهور الحدود الدنيا للكليات، وبشكل خاص كليات القمة، التي ينتظر الإعلان عنها الطلاب .
مؤشرات تنسيق الجامعات 2023
وقال المصدر ، لـ"صدى البلد"، إن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 لجميع الكليات سوف تظهر بعد أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب ومن ثم بدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 ، مشيرا إلى أنه من خلاله يتم تحديد الحدود الدنيا للكليات.
مؤشرات تنسيق الجامعات 2023
تنسيق كليات أدبي 2023
وأكد أن أعمال مكتب التنسيق الجامعات 2023 بدأت السبت الماضي، ومن بينها تنسيق كليات 2023 أدبي وذلك بالتزامن مع بدء التسجيل في اختبارات القدرات 2023، مشيرا إلى أنه تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، كما تستغرق حوالي أسبوعين بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2023، والتي انتهت 13 يوليو الماضي.
مؤشرات تنسيق الجامعات 2023
كليات أدبي 2023
رابط نتيجة الثانوية العامة 2023
تنسيق كليات 2023 أدبي.. بينما كشفت وزارة التربية والتعليم عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك من خلال بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/، وذلك بعد أن يتم إعلان اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بعد مرور أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023.
مؤشرات تنسيق الجامعات 2023
توقعات كليات 2023 أدبي تنسيق كليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022 - 2023 :
كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
359
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية
352
كلية ألسن كفر الشيخ
350
كلية سياسة واقتصاد السويس
349
كلية سياسة واقتصاد بني سويف
344
كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية
341
كلية ألسن عين شمس
340
كلية إعلام القاهرة
339
كلية ألسن الفيوم
339
كلية إعلام المنوفية
336
كلية ألسن بني سويف
335
كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة
334
مؤشرات تنسيق الجامعات 2023
الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية لعام 2022/2023
الكلية الحد الأدنى
طب المنصورة 387.0
طب سوهاج 386.0
هندسة بترول و تعدين السويس 386.0
طب دمياط 386.0
طب الزقازيق 385.0
طب فاقوس 384.0
طب كفر الشيخ 383.0
طب طنطا 383.0
طب أسنان المنصورة 382.0
طب أسنان جنوب الوادي 382.0
طب الإسكندرية 382.0
طب بور سعيد 381.0
طب القاهرة 381.0
طب أسيوط 381.0
طب عين شمس 380.0
طب جنوب الوادي 380.0
طب المنوفية بشبين الكوم 380.0
طب بنها 379.0
طب الاقصر 379.0
طب قناة السويس بالإسماعيلية 378.0
طب المنيا 378.0
طب أسنان الزقازيق 378.0
طب حلوان 378.0
طب أسنان كفر الشيخ 377.0
طب الفيوم 377.0
طب السويس 377.0
طب أسنان المنوفية 377.0
طب العريش 376.0
طب أسنان أسيوط 376.0
طب أسوان 376.0
طب بني سويف 376.0
طب أسنان عين شمس 376.0
طب أسنان القاهرة 376.0
طب أسنان الإسكندرية 376.0
طب أسنان طنطا 376.0
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376.0
طب الوادي الجديد 375.6
طب أسنان المنيا 375.0
طب أسنان الفيوم 375.0
طب أسنان السويس 375.0
طب أسنان بني سويف 374.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 374.0
علاج طبيعي بنها 373.0
علاج طبيعي القاهرة 373.0
صيدلة سوهاج 373.0