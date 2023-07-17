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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي وأدبي.. بشرى سارة بشأن الحدود الدنيا لكليات القمة

مؤشرات تنسيق الجامعات
مؤشرات تنسيق الجامعات 2023

يبحث طلاب الثانوية العامة 2023 عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 ، والذي من المفترض أن ينطلق عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 وإعلان النتائج.
 

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزاة التعليم العالي، أنه لم تظهر مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 ، مشيرا إلى أنه حول ظهور الحدود الدنيا للكليات، وبشكل خاص كليات القمة، التي ينتظر الإعلان عنها الطلاب .


 

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مؤشرات تنسيق الجامعات 2023

وقال المصدر ، لـ"صدى البلد"، إن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 لجميع الكليات سوف تظهر بعد أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب ومن ثم بدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 ، مشيرا إلى أنه من خلاله يتم تحديد الحدود الدنيا للكليات.

 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023
تنسيق كليات أدبي 2023

وأكد أن أعمال مكتب التنسيق الجامعات 2023 بدأت السبت الماضي، ومن بينها تنسيق كليات 2023 أدبي وذلك بالتزامن مع بدء التسجيل في اختبارات القدرات 2023، مشيرا إلى أنه تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، كما تستغرق حوالي أسبوعين بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2023، والتي انتهت  13 يوليو الماضي.

 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023
كليات أدبي 2023
رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

 

تنسيق كليات 2023 أدبي.. بينما كشفت وزارة التربية والتعليم عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك من خلال بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/، وذلك بعد أن يتم إعلان اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بعد مرور أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023.

 

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مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 
توقعات كليات 2023 أدبي تنسيق كليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022 - 2023 :

 كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
359

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية

352

كلية ألسن كفر الشيخ
350

كلية سياسة واقتصاد السويس
349

كلية سياسة واقتصاد بني سويف
344

كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية
341

كلية ألسن عين شمس
340

كلية إعلام القاهرة
339
 

كلية ألسن الفيوم
339

كلية إعلام المنوفية
336

كلية ألسن بني سويف
335

كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة
334

 
مؤشرات تنسيق الجامعات 2023
الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية لعام  2022/2023

الكلية  الحد الأدنى
طب المنصورة 387.0

طب سوهاج 386.0
هندسة بترول و تعدين السويس 386.0
طب دمياط 386.0
طب الزقازيق 385.0
طب فاقوس 384.0
طب كفر الشيخ 383.0
طب طنطا 383.0
طب أسنان المنصورة 382.0
طب أسنان جنوب الوادي 382.0
طب الإسكندرية 382.0
طب بور سعيد 381.0
طب القاهرة 381.0
طب أسيوط 381.0
طب عين شمس 380.0
طب جنوب الوادي 380.0
طب المنوفية بشبين الكوم 380.0
طب بنها 379.0
طب الاقصر 379.0
طب قناة السويس بالإسماعيلية 378.0
طب المنيا 378.0
طب أسنان الزقازيق 378.0
طب حلوان 378.0
طب أسنان كفر الشيخ 377.0
طب الفيوم 377.0
طب السويس 377.0
طب أسنان المنوفية 377.0
طب العريش 376.0
طب أسنان أسيوط 376.0
طب أسوان 376.0
طب بني سويف 376.0
طب أسنان عين شمس 376.0
طب أسنان القاهرة 376.0
طب أسنان الإسكندرية 376.0
طب أسنان طنطا 376.0
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376.0
طب الوادي الجديد 375.6
طب أسنان المنيا 375.0
طب أسنان الفيوم 375.0
طب أسنان السويس 375.0
طب أسنان بني سويف 374.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 374.0
علاج طبيعي بنها 373.0
علاج طبيعي القاهرة 373.0
صيدلة سوهاج 373.0

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