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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي: إطلاق فاعليات الملتقى التدريبي الأول لمعلومات سوق العمل

صدى البلد

 ينظم مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، فاعليات المُلتقى التدريبي الأول لمعلومات سوق العمل بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويستمر من 13 - 20 يوليو الجاري بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي افتتحه د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وبحضور أ/ نادر أيوب القائم بأعمال مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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ويهدف المُلتقى إلى تدريب فرق العمل بالمراكز الجامعية للتطوير المهني من مختلف الجامعات المصرية، وتبادل الخبرات في مجال تنفيذ دراسات سوق العمل، والتعامل مع قواعد البيانات الوطنية المتاحة من أجل تعظيم الاستفادة بها في مجال تطوير التعليم الجامعي والإرشاد المهني، والتعرف على الفرص المتاحة وتحديد الاحتياجات.

ويتناول الملتقى التدريبي التعرف على طرق البحث والتحليل للدراسات والمسوحات الميدانية العلمية حيث يقدم البرنامج التدريبي د. راجي أسعد خبير دراسات سوق العمل والأستاذ بجامعة مينسوتا ود. كارولين كرافت من جامعة كاثرين الأمريكية، إلى جانب مجموعة من الخبراء والمتخصصين.

ومن جانبه، أكد د. أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل في كلمته الافتتاحية، أن استراتيجية الوزارة تهتم بمعلومات سوق العمل للوقوف على متطلباته واحتياجاته وإشراكه فى وضع البرامج وفقًا للاحتياجات لتحقيق التكامل، مؤكدًا أن هذا الملتقى التدريبي يعد إضافة لربط الجامعة بقضايا سوق العمل.  

وأوضح د. أيمن فريد أن الهدف من تعميم فكرة مراكز التطوير المهني بالجامعات هو سد الفجوة بين التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل وتدريب الطلاب على المهارات المطلوبة، وإتاحة فرص التوظيف لحديثي التخرج، وذلك من خلال منصة إدارة الخدمات المهنية.

وأكدت أ/ مها فخري المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن هذا الملتقى التدريبي سيساهم  في تحقيق أهداف المراكز والتي تتسق مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستعداد لسوق العمل، مشيرة إلى أن فهم وتحليل معلومات سوق العمل سيزيد من قدرة المراكز الجامعية للتطوير المهني على مساعدة آلاف الطلاب والطالبات في الحصول على التوجيه المهني، ومهارات التوظيف، والتدريب التقني المطلوب لملايين الطلاب توفير المعلومات اللازمة للجامعات لتعكس نتائج تلك الدراسات في المناهج والبرامج الدراسية في مختلف التخصصات.

جدير بالذكر أن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الذي تتولى الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنفيذه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدف إلى تقديم خدمات التوجيه المهني لملايين الطلاب من خلال 46 مركزًا في 34 جامعة في جميع أنحاء مصر، كما يقوم فريق عمل الجامعة الأمريكية بتدريب وتأهيل فرق العمل بالمراكز الجامعية للتطوير المهني كميسرين مهنيين ليتمكنوا من توفير خدمات التوجيه المهني لطلاب الجامعات، ومن ثم ضمان الاستدامة.

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