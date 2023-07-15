حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع| تعرف عليه

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ٨ يوليو وحتى ١٤ يوليو وكان على النحو الآتي:



1) استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرؤية المقترحة لتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية، وعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أبرز محددات الرؤية المقترحة لتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية بهدف الحفاظ عليها، من أجل الخروج بأفضل المقترحات العملية للتطوير، بما يراعي كافة الأبعاد التاريخية المرتبطة بالمنطقة، موضحاً أن إعداد الرؤية بدأ بفهم الخلفية التاريخية والتراثية للمنطقة وطبيعة الموقع وشبكة الطرق المحيطة.



2) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون مع مركز تطوير التعليم (EDC)، وأشار الدكتور عاشور إلى أن الهدف من البروتوكول هو وضع آلية لتطوير فرص التعاون المشترك بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني ومبادرة تميز المعلم؛ لتحقيق الرؤية المشتركة لكافة الأطراف، مع التركيز على أهداف المبادرة من أجل تطوير أداء المعلمين الحاليين والمستقبليين، وبناء قدراتهم في استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.



3) شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربى، والجامعات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالى؛ بهدف عقد شراكة بين الجانبين لتدريب طلاب الجامعات التكنولوجية داخل الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وذلك وفق رؤية شاملة بين الوزارتين تتفق مع احتياجات سوق العمل.



4) عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع مستشاريه بالجامعات الخاصة والأهلية، وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر، ووجه الوزير بأهمية تطبيق مخرجات تلك الإستراتيجية بالجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، مؤكدًا على أهمية تفعيل مبادئها.

5) استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا - ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات بالقاهرة، وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب الإماراتيين الدارسين بالجامعات المصرية، والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، لافتًا للتقدم الذي أحرزته الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، وما يقدمه بنك المعرفة من خدمات علمية للدارسين بكافة المراحل الدراسية.



6) استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا من الوكالة الجامعية للفرنكوفونية؛ لبحث سُبل دعم علاقات التعاون مع الوكالة في كافة المجالات التعليمية والعلمية والبحثية والثقافية، وأكد الوزير على اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ مشروع مركز أبحاث طبية ببُعد إفريقي، بالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF)، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروع سيساعد على تعزيز سُبل التعاون بين مصر والشُركاء الأفارقة والعمل مع المراكز البحثية المُتميزة والجامعات الأعضاء في الوكالة.

7) ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية،ووافق على بدء تشغيل العيادات الخارجية ووحدة الغسيل الكلوي لمستشفى السويس الجامعي، كما وافق المجلس على إدراج مستشفى جامعة دمنهور ضمن المستشفيات الجامعية كمستشفى تحت الإنشاء.



8) استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر وتونس في المجالات التعليمية والبحثية، ورحب الوزير بالإعداد لبرنامج تنفيذي بين مصر وتونس في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ليشمل التبادل الطلابي، وزيارات الأساتذة بين البلدين، وكذا المنح، موجهًا بسرعة الانتهاء من بنود البرنامج تمهيدًا لتوقيعه.

9) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل تخريج الدفعة الأولى من الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقدم الوزير التهنئة لخريجي الدفعة الأولى من الجامعة، مثمنًا ما تلقاه هؤلاء الطلاب من علوم متنوعة، سوف تنعكس بالإيجاب على المشاركة في تحقيق الخطط التنموية المصرية في شتى المجالات، مشددًا على تقديم كافة أوجه الدعم لأفرع الجامعات الأجنبية بمصر باعتبارها شريكة في بناء المجتمع.

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