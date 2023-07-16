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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المعهد القومي للمعايرة يستضيف الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للمترولوجيا

صدى البلد

يستضيف المعهد القومي للمعايرة، الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للمترولوجيا AFRIMETS، واجتماعات اللجان الفنية وورش العمل المُصاحبة لها، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 20 يوليو 2023.

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برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار تنفيذ توجيهات الوزير بدعم أواصر الصداقة والتعاون مع الدول الأفريقية انطلاقًا من دور مصر المحوري وتوجه الدولة نحو تعميق روابط التعاون مع دول القارة على جميع المستويات ومن بينها المجالات العلمية والبحثية.

ويشارك ممثلون عن 15 دولة أفريقية في الاجتماعات، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الإقليمية للمترولوجيا RMOs، والمكتب الدولي للأوزان والمقاييس بفرنسا BIPM والمكتب الدولي للمترولوجيا القانونية OIML.

من جانبها، أشارت الدكتورة نهى عماد، رئيس المعهد القومي للمعايرة، إلى أهمية استضافة مصر لهذا الحدث على المستوى العلمي، مشيرة إلى أن المنظمة الإقليمية للمترولوجيا AFRIMETS تعُد الجهة المعنية بدعم التجانس في القياس على المستوى الإقليمي بين الدول الأفريقية، وعلى المستوى الدولي مع جميع دول العالم لضمان جودة المنتجات وتعزيز التجارة الدولية، والسلامة والصحة وجودة الحياة للمواطن.

وأوضحت رئيس المعهد، أن الفعاليات تشمل العديد من اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في شتى مجالات علوم القياس، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل عن "نتائج مقارنة دولية للأطوال"، تشارك فيها 13 دولة أفريقية، فضلًا عن عقد ورشة عمل عن "التحول الرقمي في مجال القياس"، ويحضرها جميع المشاركين في الاجتماعات، ويحاضر فيها خبراء دوليون وأعضاء هيئة بحوث بالمعهد.

وقالت الدكتور نهى عماد إن المعهد القومي للمعايرة، يعتبر عضوا أساسيا وفاعلا بالمنظمة الأفريقية بموجب التوقيع على الاتفاقية المشتركة للدول الأعضاء، كما يتولى أعضاء من هيئة البحوث بالمعهد بعض المراكز القيادية بالمنظمة الأفريقية، ويشاركون بذلك بشكل أساسي ومحوري في اتخاذ القرارات، ودعم مصالح الدول الأفريقية مع المنظومة الدولية.

جدير بالذكر أن المعهد القومي للمعايرة أنشئ عام 1963، بعد توقيع جمهورية مصر العربية على اتفاقية المتر الدولية عام 1962 ليكون منوطًا به تفعيل متطلبات الاتفاقية.

وقد وقع المعهد في عام 2000 على اتفاقية الاعتراف الدولي المتبادل MRA CIPM بين معاهد المعايرة الدولية للاعتراف المتبادل بشهادات المعايرة الصادرة فيما بينها، وذلك لتحقيق التجانس في القياس بين دول العالم، ولقد نجح المعهد في الحصول على الاعتراف الدولي للعديد من قدرات القياس التي تغطي مجالات القياس المختلفة.

 

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