وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل تخريج الدفعة الأولى من الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، جورج لوى رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، ود. سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، والدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، والسفير/ فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، والسفير/ ياسر هاشم نائب مساعد وزير الخارجية لدول شمال ووسط أوروبا، ولفيف من الأكاديميين من مصر وألمانيا، وذلك بمقر الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي كلمته، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى التطورات والإنجازات التي حققتها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر في ظل ما تلقاه من دعم القيادة السياسية، وقدرتها على منافسة كبرى مؤسسات التعليم العالي الدولية، مضيفًا أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ترتكز على مجموعة من المحاور التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال فتح آفاق الاستثمار وجذب كبرى الجامعات الأجنبية لإنشاء فروع لها بمصر، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات بحوث التطورات التكنولوجية بين مصر وألمانيا؛ وخاصة المشروعات الصناعية.

كما قدم الوزير التهنئة لخريجي الدفعة الأولى من الجامعة، مثمنًا ما تلقاه هؤلاء الطلاب من علوم متنوعة، سوف تنعكس بالإيجاب على المشاركة في تحقيق الخطط التنموية المصرية في شتى المجالات، مشددًا على تقديم كافة أوجه الدعم لأفرع الجامعات الأجنبية بمصر باعتبارها شريكة في بناء المجتمع.

وأشاد د. محمد معيط بالنجاحات التي حققتها الجامعة الألمانية بمصر والتي تجسد أحد نماذج الاستثمار الأجنبي الناجح، بما يؤكد قدرة مصر على استيعاب المزيد من المؤسسات التعليمية الدولية في ظل ما تملكه من إمكانيات ودعم لا محدود لجذب الاستثمارات.

ومن جانبه، تحدث الدكتور أشرف منصور عن تاريخ إنشاء الجامعة الألمانية بمصر، والتي تعد إحدى ثمار التعاون بين مصر وألمانيا، مشيرًا لحجم الدعم والتسهيلات التي قدمتها مصر من أجل نجاح هذه المنظومة، والتي جسدت عمق العلاقات المصرية الألمانية المشتركة، كما تناول أبرز التخصصات المتاحة بالجامعة مثل: (الذكاء الاصطناعي، والروبوت، والتصميم الصناعي، وتصميم الأزياء، وصناعة السيارات).

وأكد جورج لوي أن الجامعة الألمانية الدولية تعد رافدًا مهمًا لتقديم تعليم دولي يضاهي المقاييس والمستويات العالمية من حيث البرامج الدراسية وطرق التدريس الحديثة التي تواكب احتياجات سوق العمل الجديد، بجانب الاستفادة من الخبرة الألمانية المتميزة في مجالات الدراسات التطبيقية الخاصة بمجالات خدمة قضايا التنمية.

في حين دعا د. سليم عبد الناظر، الخريجين للاستمتاع بحياتهم العملية واستكمال دراساتهم العلمية والعمل على تطوير مهاراتهم المتنوعة والتي تم اكتسابها خلال دراستهم بالجامعة.

وخلال فعاليات الحفل، تم تكريم خريجي الدفعة الأولى للعام 2023، بحضور لفيف من كبار الشخصيات من الجانبين المصري والألماني.

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