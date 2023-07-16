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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات 2023 أدبي.. كليات القمة

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية الكشف عن مؤشرات تنسيق الكليات 2023 – 2024 ، وبشكل خاص كليات القمة التي تشملها المرحلة الأولى من التنسيق، كما أن مؤشرات تنسيق كليات أدبي 2023، وذلك بالتزامن مع بدء أعمال مكتب تنسيق الجامعات والقيام باستقبال طلاب الثانوية العامة.

 

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توقعات تنسيق كليات أدبي 2023

تنسيق كليات الادبي 2023

وتبدأ أعمال مكتب التنسيق الجامعات 2023 غدا، الاثنين، ومن بينها تنسيق كليات 2023 أدبي  بالتزامن مع بدء التسجيل في اختبارات القدرات 2023، بينما تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث تستغرق حوالي أسبوعين بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2023، والتي انتهت يوم 13 يوليو.

 

 

تنسيق كليات أدبي 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

تنسيق كليات 2023 أدبي.. كشفت وزارة التربية والتعليم عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وذلك من خلال بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ ، وذلك بعد أن يتم إعلان اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بعد مرور أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023.

تنسيق كليات 2023 أدبي ..  بينما يستطيع طلاب الثانوية العامة 2023 ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، عبر بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/

 

تنسيق كليات 2023 أدبي

تنسيق كليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022 - 2023 :


كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

359

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية

352

كلية ألسن كفر الشيخ

350

كلية سياسة واقتصاد السويس

349

 

تنسيق كليات 2023 أدبي

تنسيق كليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022 - 2023 :


كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

359

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية

352

كلية ألسن كفر الشيخ

350

كلية سياسة واقتصاد السويس

349

 

كلية سياسة واقتصاد بني سويف

344

كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

341

كلية ألسن عين شمس

340

كلية إعلام القاهرة

339

كلية ألسن الفيوم

339

كلية إعلام المنوفية

336

 

كلية ألسن بني سويف

335

كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة

334

كلية ألسن المنيا

333

كلية ألسن أسوان

333

كلية آثار الزقازيق بصان الحجر

332

كلية ألسن سوهاج

332

كلية ألسن الأقصر

331

 

كلية إعلام بني سويف

330

كلية آثار دمياط

330

كلية آثار عين شمس

329

كلية إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

329

كلية الإعاقة والتأهيل الزقازيق

329

كلية آثار القاهرة

328

 

كلية إعلام جنوب الوادي

326

كلية آثار الفيوم

325

كلية آثار ولغات مطروح

325

كلية آثار أسوان

324

كلية آثار الأقصر

323

كلية آثار سوهاج

322

كلية الإعاقة والتأهيل بني سويف

321

 

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 – 2024 مؤشرات تنسيق الكليات تنسيق الكليات 2023 – المرحلة الأولى من التنسيق تنسيق كليات المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2022 - 2023 التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية العامة 2023 تنسيق كليات أدبي تنسيق كليات أدبي 2023

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