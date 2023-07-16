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صيدلة من 373 وألسن 334| انطلاق تنسيق الجامعات 2023.. وهذه توقعات كليات أدبي وعلمي

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023
  • مؤشرات تنسيق الأدبي 2023.. بالدرجات| كليات القمة لطلاب الثانوية العامة
  • مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي.. تفاصيل حول انطلاق المرحلة الأولى والحدود الدنيا



     

 

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ تنسيق الجامعات 2023، الذي من المفترض أن ينطلق عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 وإعلان النتائج.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزاة التعليم العالي، أنه لم تظهر أي مؤشرات حول ظهور الحدود الدنيا للكليات، خاصة كليات القمة، والتي يترقب الإعلان عنها الجميع سنويا.

 

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مؤشرات تنسيق الجامعات 2023

وقال المصدر ، لـ"صدى البلد"، إن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 تلك الكليات تظهر عقب إعلان نتائج الطلاب وبدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 الذي من خلاله يتم تحديد الحدود الدنيا للكليات.

تنسيق كليات أدبي 2023

وتبدأ أعمال مكتب التنسيق الجامعات 2023 غدا، ومن بينها تنسيق كليات 2023 أدبي بالتزامن مع بدء التسجيل في اختبارات القدرات 2023، بينما تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث تستغرق حوالي أسبوعين بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2023، والتي انتهت أمس 13 يوليو.

كليات أدبي 2023رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

تنسيق كليات 2023 أدبي.. بينما كشفت وزارة التربية والتعليم عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك من خلال بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/، وذلك بعد أن يتم إعلان اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بعد مرور أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023.

تنسيق كليات 2023 أدبي.. بينما يستطيع طلاب الثانوية العامة 2023 ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، عبر بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/

توقعات كليات 2023 أدبي تنسيق كليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022 - 2023
 كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

359

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية

352

كلية ألسن كفر الشيخ

350

كلية سياسة واقتصاد السويس

349

كلية سياسة واقتصاد بني سويف

344

كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

341

كلية ألسن عين شمس

340

كلية إعلام القاهرة

339

كلية ألسن الفيوم

339

كلية إعلام المنوفية

336

كلية ألسن بني سويف

335

كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة

334

 

الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية لعام  2022/2023

الكلية  الحد الأدنى
طب المنصورة 387.0
طب سوهاج 386.0
هندسة بترول و تعدين السويس 386.0
طب دمياط 386.0
طب الزقازيق 385.0
طب فاقوس 384.0
طب كفر الشيخ 383.0
طب طنطا 383.0
طب أسنان المنصورة 382.0
طب أسنان جنوب الوادي 382.0
طب الإسكندرية 382.0
طب بور سعيد 381.0
طب القاهرة 381.0
طب أسيوط 381.0
طب عين شمس 380.0
طب جنوب الوادي 380.0
طب المنوفية بشبين الكوم 380.0
طب بنها 379.0
طب الاقصر 379.0
طب قناة السويس بالإسماعيلية 378.0
طب المنيا 378.0
طب أسنان الزقازيق 378.0
طب حلوان 378.0
طب أسنان كفر الشيخ 377.0
طب الفيوم 377.0
طب السويس 377.0
طب أسنان المنوفية 377.0
طب العريش 376.0
طب أسنان أسيوط 376.0
طب أسوان 376.0
طب بني سويف 376.0
طب أسنان عين شمس 376.0
طب أسنان القاهرة 376.0
طب أسنان الإسكندرية 376.0
طب أسنان طنطا 376.0
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376.0
طب الوادي الجديد 375.6
طب أسنان المنيا 375.0
طب أسنان الفيوم 375.0
طب أسنان السويس 375.0
طب أسنان بني سويف 374.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 374.0
علاج طبيعي بنها 373.0
علاج طبيعي القاهرة 373.0
صيدلة سوهاج 373.0

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