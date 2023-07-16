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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات والمجموع الكلي.. 27 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات 2023

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كل ما تريد معرفته عن الحدود الدنيا للكليات والمعاهد



تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2023 يتساءل العديد منهم عن كل ما يتعلق بالتنسيق الخاص بالكليات وذلك للالتحاق بالكليات التى يحلمون بها

 

كله ساقط| قصة رسوب طلاب طب أسيوط 2023


أثيرت حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعد تداول قصة رسوب طلاب طب أسيوط 2023 بعد إعلان النتيجة ، و ينشر موقع صدى البلد في هذا التقرير قصة رسوب طلاب طب اسيوط 2023

 

تحرك عاجل من «الأعلى للجامعات» للمشاركة في وضع خطط تطوير الريف المصري


استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بمقر جامعة المنصورة.

 

27 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات 2023 بـ تنسيق الجامعات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في تنسيق الجامعات 2023

 

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات والمجموع الكلي | تفاصيل رسمية عاجلة


أرسل قراء موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن آخر أخبار ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات ، للوقوف على آخر أخبار كواليس واستعدادات ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات.

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