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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والأماكن المتاحة بالكليات

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يترقب طلاب الدبلومات الفنية 2023 ، الإعلان عن أي تفاصيل وموعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والذي لم يحدد موعد انطلاقه بقرار رسمي بعد . 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

 

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم ومسئول مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق طلاب الدبلومات الفنية (الصناعية والزراعية والتجارية) سينطلق بعد انتهاء المرحلة الأولى والثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة 2023 ، وذلك لنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات.

 

وأضاف عطا، أنه لا تغيير قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الشهادات الثانوية الفنية هذا العام، حيث يتم تطبيق قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي 2022.

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

 

من جانبه كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، سوف ينطلق عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ومن المرجح إطلاقه بعد إعلان نتيجة الدور الثاني من امتحانات الدبلومات الفنية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

 

واكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  أن عدد الطلاب الذين تم قبولهم من حملة الشهادات الفنية خلال العام الماضي ، في كليات الجامعات،  والتي تقوم بقبول هؤلاء الطلاب بهذه الفئة هي نسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة.

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

طلاب الدبلومات الفنية 

 

وأوضح "المصدر" ، أنه يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام 3 سنوات بعد الإعدادية تخصصات(صناعي – تجاري – صناعي شعبة ترميم الآثار – زراعي – موسيقي) بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية.

 

%75 فأكثر للسماح بالتقدم في التنسيق  الكلي للدبلوم  الفني 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

كما يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية ( نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم  الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية.

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