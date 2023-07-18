ألحق أشتري|عيار 21 يتراجع بقوة..وهذه آخر تحركات أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18_7_2023..فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريراً عن أسعار الذهب خلال تقديم برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، اليوم الثلاثاء 18-7-2023

تراجع أسعار الذهب

وأكدت الإعلامية رشا مجدي، أنه تم حدوث تراجع في أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس، مضيفاً أن سعر الجرام لعيار 21 تراجع 15 جنيهاً بالأمس، وهو الأكثر تداولاً، بالإضافة إلى تراجع سعر الجنيه الذهب 120 جنيها.



ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2468.5 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2160 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1851.5 جنيها للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17280 جنيه.