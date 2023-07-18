منافس الزمالك.. النصر السعودي يحسم صفقة جديدة من أوروبا

حسم نادي النصر السعودي صفقة أوروبية جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، فإن النصر السعودي حسم صفقة ضم سيكو فوفانا من صفوف لانس الفرنسي، وأنهى اللاعب الجزء الأول من الفحوصات الطبية.

وأضاف أن صفقة فوفانا ستكلف النصر من 25 إلى 30 مليون يورو.

وكان النصر السعودي أعلن مؤخرا تعاقده مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادما من صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

ويشارك نادي النصر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي تستضيفها السعودية، حيث يتواجد الفريق في المجموعة الثالثة إلى جانب الشباب والزمالك والاتحاد المنستيري التونسي.

ويلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره الزمالك يوم 3 أغسطس المقبل.