عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عكس التوقعات.. تطور جديد فى أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تواصل أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الانخفاض الحاد علي مستوي جميع الأعيرة على التوالي منذ بداية شهر يوليو الأمر الذي يعد فرصة جيدة للراغبين فى الشراء أو الاستثمار.

انخفاض حاد فى أسعار الذهب

وتحظي  أسعار الذهب خلال تعاملاتها اليومية بأهمية خاصة لدي  المقبلين على الزواج بهدف شراء الشبكة أو الراغبين فى الاستثمار بهدف الادخار حيث يعد الذهب ملاذ آمن ووسيلة تحوط للكثيرون فى ظل تقلبات الأسعار كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي.

txt

ألحق أشتري|عيار 21 يتراجع بقوة..وهذه آخر تحركات أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18_7_2023..فيديو

txt

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وسجلت  أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي:- 


عيار 24 بيع 2,451 شراء 2,463
عيار 22 بيع 2,247 شراء 2,258
عيار 21 بيع 2,145 شراء 2,155
عيار 18 بيع 1,839 شراء 1,847
عيار 14 بيع 1,430 شراء 1,437
عيار 12 بيع 1,226 شراء 1,231
الاونصة بيع 76,239 شراء 76,595
الجنيه الذهب بيع 17,160 شراء 17,240
الكيلو بيع 2,451,429 شراء 2,462,857

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


أسعار الذهب عالميا

 

وعلى المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب حالة تراجع طفيفة حيث تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 1956 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية بنسبة 0.15% إلى 1953 دولارا للأوقية.


وتزاداد التوقعات خلال الفترة المقبلة حول تراجع أسعار الذهب في حالة مواصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التشديد النقدي، و رفع أسعار الفائدة.

حيث أن دفع أسعار الفائدة لمستويات مرتفعة على المدى القصير؛  يؤثر على أسعار الذهب سلبا .

txt

سجل 1,847 جنيها للجرام.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

txt

تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18-7-2023


ويؤدى التوقف المؤقت لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بنظائره من البنوك المركزية الأخرى  لضعف الدولار الأمريكي كما سيظل  الذهب ممتلكاً دعما قويا كملاذ آمن بأوقات الاضطرابات والتقلبات الاقتصادية حتى عام 2024.
 

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عالميا أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

حمى الضنك.. الصحة تكشف نتائج عينات الحالات المرضية المنتشرة بقنا

4 صفقات جديدة.. أحمد شوبير يكشف قائمة الراحلين عن الأهلي بفرمان كولر

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة الارتفاع في حالة الطقس

موضوعات متعلقة

سجل 1,847 جنيها للجرام.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18-7-2023

ترشيحاتنا

سفير الأتحاد الأوروبي: نحن أكبر مانح للسلطة الفلسطينية ونريد إقامة دولة مستقلة ..فيديو

برازيلي وأسمر.. شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقة سوبر.. تفاصيل

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد

عشرات المستوطنين الإسرائيلين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

نتيجة الثانوية العامة 2023|التعليم: الدرجات النهائية "كتير" ونسبة النجاح "عالية" والمؤشرات مطمئنة

وزيرتا التضامن والهجرة تناقشان قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية للمصريين بالخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فوز فريقه.. مشجع إنجليزي ينزل أرض الملعب ويقوم بتصرف صادم| فيديو

طقوس شيطانية وماسونية ونقابة الموسيقيين تتدخل.. القصة الكاملة لإلغاء ترخيص حفل ترافيس سكوت

حياة خالية من الحروب.. مشروع تخرج طالبتين فنون تطبيقية لتوفير حلول لمشاكل اللاجئين

كيف تفرق بين الأحجار الكريمة الطبيعية والمصنعة ؟

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ