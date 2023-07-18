عكس التوقعات.. تطور جديد فى أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تواصل أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الانخفاض الحاد علي مستوي جميع الأعيرة على التوالي منذ بداية شهر يوليو الأمر الذي يعد فرصة جيدة للراغبين فى الشراء أو الاستثمار.

انخفاض حاد فى أسعار الذهب

وتحظي أسعار الذهب خلال تعاملاتها اليومية بأهمية خاصة لدي المقبلين على الزواج بهدف شراء الشبكة أو الراغبين فى الاستثمار بهدف الادخار حيث يعد الذهب ملاذ آمن ووسيلة تحوط للكثيرون فى ظل تقلبات الأسعار كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وسجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي:-



عيار 24 بيع 2,451 شراء 2,463

عيار 22 بيع 2,247 شراء 2,258

عيار 21 بيع 2,145 شراء 2,155

عيار 18 بيع 1,839 شراء 1,847

عيار 14 بيع 1,430 شراء 1,437

عيار 12 بيع 1,226 شراء 1,231

الاونصة بيع 76,239 شراء 76,595

الجنيه الذهب بيع 17,160 شراء 17,240

الكيلو بيع 2,451,429 شراء 2,462,857

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب حالة تراجع طفيفة حيث تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 1956 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية بنسبة 0.15% إلى 1953 دولارا للأوقية.



وتزاداد التوقعات خلال الفترة المقبلة حول تراجع أسعار الذهب في حالة مواصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التشديد النقدي، و رفع أسعار الفائدة.

حيث أن دفع أسعار الفائدة لمستويات مرتفعة على المدى القصير؛ يؤثر على أسعار الذهب سلبا .



ويؤدى التوقف المؤقت لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بنظائره من البنوك المركزية الأخرى لضعف الدولار الأمريكي كما سيظل الذهب ممتلكاً دعما قويا كملاذ آمن بأوقات الاضطرابات والتقلبات الاقتصادية حتى عام 2024.

