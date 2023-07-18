فيسبوك فضحهما.. القبض على سيدة وابنها أطلقا أعيرة نارية فى الهواء بالمنيا

كشقت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" تظهر خلاله إحدى السيدات وآخر يقوما بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء من سلاح كان بحوزتهما.

وبالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو وأمكن ضبطهم (إحدى السيدات ، نجليها "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا).

وبمواجهتهم أقروا بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه على سبيل المزاح ، وتم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة (مسدس محدث صوت) بقطعة أرض زراعية بمحيط سكنه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.