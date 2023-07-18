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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من موسكو بشأن القمة الروسية الإفريقية القادمة

روسيا
روسيا

قال الكسندر بولياكوف نائب مدير وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تلقت حتى الآن تأكيدا للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية من 49 دولة.

وأوضح بولياكوف في مؤتمر صحفي: "حتى الآن تلقينا تأكيدا بالمشاركة من 49 وفدا إفريقيا، مع تمثيل نصف الدول الأفريقية على أعلى مستوى، مستوى رؤساء الدول والحكومات".

ووفقا نائب مدير وزارة الخارجية الروسية، فإن مثل هذا النهج من قبل الدول الأفريقية يظهر نية حازمة لتطوير العلاقات مع روسيا على الرغم من ضغوط غير مسبوقة من الغرب.

ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرج يومي 27 و28 يوليو. 

كما أقيم الحدث الأول في مدينة سوتشي في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2019 تحت شعار: "من أجل السلام والأمن والتنمية".

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