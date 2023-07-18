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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يعلن المسئول الأول عن تفجير جسر القرم

تفجير جسر القرم
تفجير جسر القرم

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه لم يكن لدى روسيا أي شك في أن أوكرانيا تقف وراء الهجوم على جسر القرم.

وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحفي معلقا على مزاعم ممثلي كييف بأن روسيا نفسها ربما كانت وراء الهجوم: "كان واضحا لـ موسكو منذ البداية، ليس هناك شك في أن هذا عمل ارهابي نظمه نظام كييف".

وشنت طائرتان بدون طيار أوكرانيتان هجوماً إرهابياً على جسر القرم في الساعات الأولى من يوم الاثنين، حسبما أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب. 

وبدأت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا في هجوم إرهابي، والذي أسفر عن مقتل شخصين بالغين وإصابة طفل وإلحاق أضرار بالطريق.

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