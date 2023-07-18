يمثل خطورة داهمة.. إزالة الأجزاء المعلقة بعقار حي الجمرك وسط الإسكندرية

أزالت إدارة المشروعات بحي الجمرك وسط محافظة الإسكندرية الأجزاء المعلقة بالعقار الكائن ١٨ الطوريني اللبان، والخالي من السكان.

وذكر الحي في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا يأتي وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين، وبناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري رفع مخلفات الأتربة، وجاء ذلك حفاظا على سلامة المواطنين.