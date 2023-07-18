صرف الإسكندرية تشارك في المؤتمر الدولي الرابع لهندسة الكيمياء بالجامعة المصرية اليابانية



شاركت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع لهندسة الكيمياء والبتروكيماويات، والذي نظمته كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، بالتعاون مع معهد طوكيو للتكنولوجيا وجامعة كيوشو باليابان وبمشاركة عدد من الجامعات المصرية، وذلك بمقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية وأيضا باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس،يومى 17 و18 يوليو الجارى.

وجاءت مشاركة شركة الصرف الصحي و مياه الشرب بالإسكندرية بالمؤتمر بناء علي دعوة من الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن المؤتمر، والدكتورة منى جمال الدين، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات، ومقرر المؤتمر.

والتي أوضحت أن المؤتمر يناقش أحدث الأبحاث في هندسة الكيمياء والطاقة والبيئة، تحسين عملية الفصل وتطويرها، حركية التفاعل والحفز، الصناعة الخضراء والمستدامة،معدات الهندسة الكيميائية وتصميم العمليات،البتروكيماويات البترولية والأسمدة وصناعات معالجة الغاز ،تحلية المياه (الأغشية وتطبيقات الطاقة الشمسية) ،تحضير المواد النانوية وتطبيقاتها.

كما أضافت انه سيتم مناقشة العديد من المحاور خلال الفعاليات من بينها، تطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية وتكنولوجيا تخزين الطاقة، والهندسة البيئية، والاستدامة والتقييم البيئي

واستعرض اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جهود الشركة ومواكبتها لمتطلبات التغيرات

المناخية وتقليل الإنبعاثات الكربونية.

من التعامل مع الأمطار الغزيرة بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية وتوقع أماكن تراكم مياه الأمطار والتعامل معها، والدراسات التي تتم مع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية للتغلب علي الأعباء التي تفوق قدرات شبكات الصرف الصحي بالإسكندرية، وصولا إلي الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالفصل الكامل أو الجزئي وإعادة استخدامها بمشروع الدلتا الجديدة.

واشار نافع إلي اهتمام الشركة بمشاريع الطاقة الشمسية بهدف

توفير الطاقة والحد من الإنبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة بإقامة محطة طاقة شمسية بموقع ٩ن بقدرة ٣٦٠ ك وات بمعدل خفض في الإنبعاثات الكربونية يقدر ب 300 طن سنويا وخفض وقودى 150 ألف لتر سنوي.

بالإضافة الي محطة طاقة شمسية بمحطة معالجة المعمورة جارى إنشاءها بقدرة 100 ك وات بالتعاون مع مشروع نظم الخاليا

الشمسية الصغيرة (PV Egypt ) من المتوقع أن يصل إنتاجها إلى 140 ميجا و س سنوياً بمعدل خفض فى الإنبعاثات الكربونية يقدر ب 70 طن سنويا وخفض وقودى 35 ألف لتر سنويا

بخلاف محطة طاقة شمسية بمحطة معالجة الكيلو 21 جارى إنشاءها بقدرة 200 ك وات من المتوقع أن يصل إنتاجها

إلى 280 ميجا و س سنوياً بمعدل خفض فى الإنبعاثات الكربونية يقدر ب 140 طن سنويا وخفض وقودى 70 ألف لتر سنويا

وأوضح أن الثلاث محطات تؤدي إلي تخفيض الإنبعاثات الكربونية بإجمالي 510 طن سنويا بما يساهم فى قضية التغير المناخي ومنع التلوث البيئي طبقا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 فيما يخص استخدام تقنيات جديدة ومصادر طاقة متجددة، طبقا لتوجهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي باستخدام الطاقة البديلة وتوفير الطاقة الكهربائية.

وأشار الي انتهاء مشروع تطوير محطة التنقية الشرقية وانشاء هاضم الحمأة وهو مشروع ضخم لتحسين البيئة وتقليل الإنبعاثات واستخدام الطاقة البديلة بمحطة التنقية الشرقية بتكلفة تقارب 2 مليار جنيه.

ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة، كما يهدف إلى تحسين الوضع البيئى من خلال الحد من التلوث وتقليل الروائح الناتجة من المحطة، بتقليل الحمأة المنتجة من المحطة بنسبة 30% تقريباً واستخدام تجفيف الحمأة المهضومة فى أكثر من استخدام منها توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطة.

وأكد علي الجهود الضخمة التي تقوم بها الشركة من أجل استدامة الخدمات من تخطيط وتنفيذ مشروعات والاستفادة من التكنولوجيات الموفرة للطاقة وإعطاء الأفضلية لمصادر الطاقة المتجددة وإدارة الحمأة واستخدام أفضل الممارسات في التشغيل والصيانة وتطوير البحث العلمي واستخدام التكنولوجيات الحديثة للوصول الي نموذج تنموي مستدام يحقق الأهداف المنشودة.