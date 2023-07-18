عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشروعات أفلام سامح علاء وكوثر يونس في مهرجان عمان

مهرجان عمان
مهرجان عمان

أعلن مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم الإعلان عن مجموعة المشاريع المختارة التي ستشارك في منصات تقديم المشاريع، بالإضافة لأعضاء لجنة التحكيم الخاصة بأيام عمان لصناع الأفلام.  

 

تلقى المهرجان حوالي ١٢٥ طلبا من مختلف العالم العربي للفئات الثلاث: المشاريع قيد التطوير (متاحة لكافة صانعي الأفلام العرب) والمشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج (متاحة لكافة صانعي الأفلام العرب) والمشاريع قيد التطوير – أول فيلم (متاحة للأردنيين والعرب المقيمين في الأردن والعاملين على فيلمهم الطويل الأول). بعد دراسة دقيقة ومطولة، اختار خبراء ١٦ مشروعاً من سبع دول عربية مختلفة.

 

قال بسّام الأسعد، مدير أيام عمّان لصنّاع الأفلام: "صَعُبَ على المختصين اختيار المشاريع نظرا للعدد الكبير من الطلبات المقدمة. أخذوا بعين الاعتبار عدة عوامل -  منها التنوّع في الروايات - بالإضافة إلى جودة السرديات ".

 

وأضاف بسام: "تعد أيام عمّان لصنّاع الأفلام منصّة مهمّة لا تقتصر فقط على المشاريع المختارة والجوائز، بل يستفيد منها كل المهتمين بقطاع السينما."  

 

بعد تدريب مركز، يعرض المشاركون مشاريعهم أمام لجنة تحكيم مكونة من خبراء ومهنيين وهم: كريم أيتونة (منتج) ومهدي هميلي (مخرج) والياس خلاط (مدير مهرجان طرابلس للأفلام) ورولا ناصر (منتجة) وانجيليكي فيرغو (مديرة قسم صنّاع الأفلام في مهرجان تسالونيكي الدولي).

 

سيحصل الفائزون على جوائز نقدية وعينية مقدمة من شركاء المهرجان والتي تصل قيمتها مجتمعةً إلى ٢٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي. بهذا، تكون منصات عرض المشاريع نقطة انطلاق لصانعيها وتمنحهم الفرصة لتكوين روابط مهنية مهمّة. كما سيشاركون في "سوق عمّان للأفلام" الذي ينظم للسنة الثانية على التوالي، والذي سيتيح لهم فرصة التفاعل مع مستثمرين ومنتجين وممثلين عن مهرجانات  وصانعي أفلام  وشركاء محتملين.

 

مرحلة التطوير (المشاريع العربية)

 

دوغماس: إخراج صلاح إسعاد وإنتاج تقي الدين إسعاد (الجزائر).

أيام العسل والجنون: إخراج أحمد الدراجي وإنتاج ميثم جبارة (العراق).

سهـرت منه الليالي: إخراج سامح علاء وإنتاج مارك لطفي (مصر).

البحث عن جدو: إخراج كوثر يونس وإنتاج أحمد عامر (مصر).

ثريا حبي: إخراج نقولا خوري وإنتاج جانا وهبة (لبنان).

قمرة: إخراج ميشيل كسرواني (لبنان).

مشروع فيلم وثائقي (اليمن).  

 

مرحلة ما بعد الإنتاج (المشاريع العربية)

 

سينما كواكب: إخراج محمود مساد وإنتاج عمر مساد (الأردن).

عارض الأفلام الأخير: إخراج أليكس بكري وإنتاج مي عودة وتوماس كاسك (فلسطين).

البصير: إخراج علي طوفان الفتلاوي وإنتاج سمير (العراق).

سكوت السهل: إخراج زينة صفير وإنتاج غابي وميشال زرازير (لبنان).  

 

مرحلة التطوير - أول فيلم (مشاريع أولى من الأردن)

 

برواز: إخراج عامر هلسة.

قريباً سنكون نحن التاريخ هنا: إخراج سعيد تاجي فاروقي وإنتاج ماريا غاليزيا.

قانون عباس: إخراج مينا حواشين وإخراج ليث يغمور.

إخلاء البتراء: إخراج يزن ملحم وإنتاج محمد علي النابلسية.

أصنام في المدينة: إخراج كريم عريقات وإنتاج لين حمارنه.

 

تُعقد أيام عمّان لصنّاع الأفلام من ١٦ إلى ٢١ أغسطس المقبل ضمن إطار مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم (١٥ - ٢٢ أغسطس ).

 

ويفتح باب الاعتماد لأيام عمان لصنّاع الأفلام في ٢٣ (يوليو) للأشخاص المهتمين بالمشاركة في برنامجه الثري من ورشات عمل وندوات يتم الإعلان عن تفاصيله الأسبوع القادم.

مهرجان عمان إلياس خلاط صناع الأفلام سامح علاء مهرجان طرابلس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

‏ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ13 شخصا.. والنيابة تسلم الجثامين لذويها

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

نبأ سار لجماهير الأهلي بشان ضم المهاجم البرازيلي

موضوعات متعلقة

بمشاركة 113 مشروعًا| منطلق الجونة السينمائي يغلق باب التقدم لمرحلة التطوير

مراد مصطفى في ضيافة صدى البلد ويتحدث عن فيلمه عيسى

الفنانة حورية فرغلي تجري عملية جراحية لاستئصال الرحم | خاص

مهرجان عمان: إضافة جائزة جديدة لأفضل فيلم وثائقي عربي

عرض وداعًا جوليا يشارك في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي بالتشيك

المركز الثقافي الإيطالي ينظم حفلا لسارة إليجراتا وإيزابيلا روسينوڤا

هاني فرحات: محمد منير أول مطرب عربي يغني بأوركسترا عالمي

هاني فرحات ومدحت صالح ومي فاروق.. أمل الموسيقيين وحراكهم

ترشيحاتنا

مذكرة تفاهم مع أكوا باور لتخصيص أرض لمشروع طاقة الرياح بسوهاج.. تفاصيل

السعي لطلب الرزق في الحر الشديد.. الأزهر يكشف فوائده

التعليم العالي: 43 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بـ تنسيق الجامعات

البرلمان الأوروبي يغلق باب العضوية في وجه تركيا ويطالب بإنهاء مفاوضات الانضمام

احذروا.. أمريكا توجه نصائح مهمة لـ أوكرانيا بشأن الهجوم المضاد

280 فرصة عمل.. وظائف شاغرة للمؤهلات العليا والمتوسطة| التفاصيل الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشارها في قنا.. رسالة مهمة من جمال شعبان بسبب حمى الضنك

النار لم تنطفئ 12 ساعة.. قصة ما حدث بحفل مرعب لترافيس سكوت برواية الشهود

بعد نفوقه.. أمريكي يوثق ماذا حدث لـ غزال على مدار 5 أيام

القوات المسلحة تشارك الخارجية إحتفالية الأمم المتحدة بالذكرى الـ 75 لعمليات حفظ السلام

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ