"مزيكا" تجمع أحمد سعد وروبى لأول مرة فى كليب "ياليالى"| فيديو

طرحت شركة "مزيكا" منذ قليل كليب ياليالي للفنان أحمد سعد والفنانة روبى، من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهي الأغنية التى تجمع بينهما لأول مرة، ومن المتوقع أن تحظى الأغنية بقبول عدد كبير من الجماهير لما يتمتع به النجمان من شعبية وجماهيرية، "ياليالى" من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي واسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد، ومن إنتاج شركة "مزيكا " للمنتج محمد جابر.

الترويج لكليب يالليالي

وأشعل كلا من النجم أحمد سعد، والنجمة روبى، السوشيال ميديا منذ أيام بعد ترويجهما لأغنيتهما الجديدة "يا ليالى" وقاما بطرح مقطع منها على مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل الجمهور بالعديد من التعليقات الإجابية، والإشادات التى أكدت حماسهم الشديد، لمشاهدة ومتابعة الفيديو كليب الجديد.

تفاصيل كليب أحمد سعد وروبي





و بعد العديد من النجاحات التى حققها -ولازال- كلا من النجمين روبى وأحمد سعد، كانت فكرة الاشتراك معا فى عمل غنائى يجمع بينهما فكرة مطروحة منذ فترة، وقام بالترحيب والتدعيم لهذه الفكرة المنتج محمد جابر، وبالفعل بدأ الجميع فى العمل على تنفيذها، وتم اختيار الدويتو لتعبر كلماته عن الحب، والغزل، والمرح، الذى يتناسب مع الأجواء والانطلاقات فى موسم الصيف، وتم الاستقرار على أن تكون فكرة التصوير تعود إلى فترة زمنية مختلفة وقريبة من السبعينيات، وتعبر عن الإحساس بالجمال، وتحتوى على حالة من الإبهار، والأجواء الراقصة والألوان المبهجة، واللقطات الخاطفة للعين، من خلال الرقصات التى شارك فيها عدد كبير من الراقصين، بالإضافة إلى الشكل المختلف والمتميز لكل من أحمد سعد وروبى.