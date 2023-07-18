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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

صنع في مصر.. الهيئة العربية للتصنيع تسلم معدات ومركبات لوزارة البيئة

صدى البلد

 

شهد الدكتور "طارق العربي " رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، بمقر مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة ، احتفالية تسليم مرحلة جديدة من المعدات والمركبات تحت شعار "صنع في مصر ".

وفي إطار تسليم مرحلة جديدة من المعدات والمركبات لوزارة البيئة تحت شعار (صنع في مصر)، من تجميع وتجهيز مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تسليم تلك المعدات يأتى فى إطار عمل الوزارة على رفع كفاءة وتحسين منظومة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص من المخلفات الصلبة، وتوفير المعدات اللازمة لأداء تلك الخدمات.

وأضافت وزيرة البيئة أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها، مشيرة أن ملف المخلفات شهد تطورا ملحوظا على مدى السنوات ال9 الماضية، وخاصة مع صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ووضع لائحته التنفيذية، والذي يعد خطوة فارقة في طريق الإدارة الآمنة للمخلفات بكافة أنواعها، وخلق الفرص الاستثمارية فيها، مؤكدة على أن توجيهات القيادة السياسية كانت بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدسًا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تسليم المعدات والمركبات يعد خطوة جديدة في إكتمال منظومة المخلفات بجانب الإنتهاء من أعمال الإنشاءات الخاصة بالبنية التحتية من مدافن وبعض المحطات الوسيطة وعقود التشغيل، وذلك ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وأيضاً دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات طبقا للقانون 202 لسنة 2020 والذى يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الإرتقاء بخدمة الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها، والتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية.

وشددت على أهمية المتابعة الجيدة لعملية استخدام المعدات الجديدة وخطط عملها وآليات المتابعة والمراقبة لعمليات التشغيل، وكذا المعدات التى تسلمتها للمحافظات خلال الفترة الماضية لضمان حسن إدارتها وتشغيلها والإستفادة منها بصورة أفضل.

وأعربت وزيرة البيئة عن خالص شكرها وتقديرها للهيئة العربية للتصنيع على التعاون المستمر بين الهيئة والوزارة، والقدرات التصنيعية المتطورة التى تتمتع بها الهيئة العربية للتصنيع فى هذا المجال، مشيرة أن ذلك يأتى فى إطار مواصلة الجهود المبذولة  لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة.

في هذا الصدد , أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" علي أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بمواصلة الجهود المبذولة  لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى, التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأعرب عن اعتزازه بالتعاون الإيجابي مع وزارة البيئة في مشروع منظومة تدوير المخلفات الجديدة ، هذا المشروع العملاق الذي يتوافق مع  رؤية مصر للتنمية المستدامة2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن هذا التعاون مستمر وممتد بين الجانبين من خلال توفير منتجات وطنية بمكونات محلية بالإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع ، مؤكدا علي تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات وبرؤية عصرية تناسب كافة الإحتياجات لهذه المنظومة.

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال ايجاد حل جذري لمشكلة القمامة, موضحا أنه تم الإطلاع علي تجارب الدول المتقدمة في هذا الإطار، للتعرف علي أحدث التقنيات والأساليب.

وأضاف أن تصميم المنظومة ،تم وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري , لافتا أن العربية للتصنيع توفر  الصيانة وخدمات ما بعد البيع.

وخلال الإحتفالية ، تم اصطفاف لوادر ومعدات تُسلم لوزارة البيئة، من تجميع وتجهيز مصنع قادر للصناعات المتطورة .

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