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رئيس التحرير
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أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن مرض غريب انتشر في محافظة قنا بين المواطنين مما دفع وزارة الصحة لإرسال فرق طبية لاستكشاف الأمر.

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أثير جدل وقلق كبير بين المواطنين خلال الأيام الماضية عقب ظهور مرض غامض في نجع سند بـ قرية العليقات التابعة لمدينة قوص في محافظة قنا، بعد شكوى عدد من المواطنين من أعراض تمثلت في ارتفاع كبير بدرجة حرارة الجسم، وتكسير في العظام وقئ وصداع ودوخة، وتستمر هذه الأعراض لمدة 7 أيام.

وبدورها تحركت وزارة الصحة على الفور، وأخذت  عينات من مياه الشرب فى القرية للتأكد من سلامتها
كما تم إرسال وفد طبي لها لمتابعة حالة المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم لحين التحقق من هذا المرض، والوقوف على أسبابه

وقامت أيضا بأخذ  عينات من جميع المواطنين

وحسمت وزارة الصحة الجدل حول هذه الأعراض المتشابهة التى يعانى منها أهالى قرية العليقات بـ قنا 
حيث تبين من التحاليل أن المصابين يعانون من عدوى فيروسية تنتقل عن طريق الحشرات، تسمى الزاعجة المصرية أو "حمى الضنك"، و أنها معروفة ومنتشرة على مستوى العالم.


وقالت وزاره الصحة والإسكان فى بيان لها اليوم عن الوضع في قنا والإصابات بحمى الضنك: « انه في ضوء قيام الوزارة بتقصي الوضع الوبائي المتعلق بوجود حالات مرضية في نجع سندل التابع لقرية العليقات بمركز قوص ــ محافظة قنا، وبعد توجيه فرق مركزية للقرية لمتابعة وتقييم الموقف والقيام بالتقصيات الميدانية لمناظرة الحالات المشتبه بها وعمل التقصي الميداني وأخذ العينات البيئية وتحديد السبب المحتمل للحدث، واتخاذ الإجراءات الوقائية، قامت فرق وزارة الصحة بمناظرة الحالات وأخذ عينات معملية للفحص من الحالات التي ظهر عليها الأعراض المرضية، كما تم أخذ عينات بيئية من المياه والصرف الصحي، وأخذ عينات من البعوض ويرقات البعوض، خضعت جميعها للفحص بالمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان

وأظهرت نتائج التقصي والتحاليل المعملية ونتائج قياس كثافات البعوض والتصنيف والترصد الحشري وفحص اليرقات، وجود البعوضة الناقلة لمرض حمى (الضنك) والمعروفة باسم الزاعجة المصرية، كما أظهرت النتائج المعملية لعينات الدم المسحوبة من الحالات المرضية من خلال فحص الأجسام المضادة، وفحص الحمض النووي إيجابية بعض العينات لمرض حمى الضنك -الحمى المؤلمة للعظام".

وأكدت الوزاره فى بيانها إن جميع الحالات المصابة هى حالات بسيطة وتلقت علاجها بالمنزل ولا توجد حالات من القرية تم حجزها بالمستشفيات نتيجة لمرض حمى الضنك ولا توجد أي حالات وفاة، وبعض الحالات مرتبطة بحالات ظهرت عليها الأعراض في مدينتي سفاجا والقصير".

وأوضحت ان أعراض حمى الضنك تتمثل فيما يأتى

الحمى الشديدة الصداع.
آلام العضلات والمفاصل.
الغثيان.
التقيؤ.
تورم الغدد.
الطفح الجلدي.

فحمى الضنك عدوى فيروسية وتنتقل إلى البشر عند تعرضهم للسعات البعوض الحامل للعدوى.

وتنتقل من شخص لآخر عن طريق لدغة بعوضة الزاعجة ، فالبعوضة السليمة تقوم باكتساب الفيروس عندما تتغذى على دم الشخص المصاب، وعند انتقالها لتتغذى على دم الشخص السليم ينقل إليه الفيروس.

ومن جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن المرض تحت السيطرة حتى هذه اللحظة، وتم عمل تحاليل على أكثر من 60 مريضا بالإضافة إلى تحليل المياه في القرية".

وأوضح ان "هذا النوع من الحمى يحتاج لمسكنات وشرب السوائل والراحة فقط
وأشار إلى أن المرض ينتشر في المناطق الأشد حرا، ونحن الآن نعيش فترة ارتفاع حرارة شديدة، والبعوض يتغذى على المياه الراكدة، لذلك ناشد المواطنين بضرورة أخذ الحذر بتغطية المياه وحفظها بأماكن جيدة".

ونوه أن: "الأعراض التي انتشرت بين أهالي قرية بقنا تتشابه مع أعراض فيروسي، لذلك اتخذت الوزاره كل الإجراءات الصحية والوقاية لحماية المصابين بقرية في قنا

وكشف عن إن "الفيروس الذي أصاب أهالي قرية بقنا بسبب المياه الملوثة".

كما أكد ، أن الوباء لا ينتقل من شخص لآخر، بل ينتقل من الحشرات للمواطنين ممثلة في البعوض.

 

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