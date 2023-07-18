بسبب قرار واحد.. ماكرون يكشف عن ارتكاب بوتين لـ"خطأ فادح"

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ارتكب خطأ فادحا بقراره تسليح الغذاء من خلال الانسحاب من صفقة الحبوب الحاسمة في البحر الأسود.

وبعد قمة بين زعماء أوروبا وأمريكا اللاتينية والكاريبي، قال ماكرون، إن “روسيا تحملت مسؤولية كبيرة تجاه العديد من الدول من خلال المشاركة في صفقة الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة”.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن “دول الشرق الأوسط وأفريقيا وحتى آسيا تعتمد إلى حد كبير على هذه الاتفاقات، التي ستتأثر بالقرار الأحادي لروسيا”.

وقال: “بالنسبة لأولئك الذين كانوا لا يزالون يشككون في صدق الرئيس بوتين، والتزامه بالصالح العام، أعني، الجواب واضح جدا أنه قرر استخدام الطعام كسلاح”، ووصف ذلك بأنه "خطأ فادح”.

وشدد ماكرون على أن مسؤولية فرنسا هي تسهيل تصدير الحبوب والأسمدة، كجزء من مبادرة المزارع التي أطلقتها العام الماضي لدعم البلدان التي تتصارع مع قضايا الأمن الغذائي.