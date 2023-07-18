تامر أمين: أيمن أشرف يستحق التكريم من الأهلي لسببين

أشاد الإعلامي تامر أمين، بموقف أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي المميز فيما يتعلق بجلوسه على مقاعد البدلاء حتى رحيله عن صفوف النادي الأهلي رسميا اليوم، بعد إعلان المارد الأحمر رحيله، إذ أن اللاعب لم يدلي بأي تصريحات ضد الفريق أو ضد المدرب السويسري مارسيل كولر، لافتا إلى أن اللاعب يستحق التكريم من الأهلي لسببين.

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن السبب الأول هو أن أيمن أشرف لا يلعب مع النادي الأهلي منذ عام ونصف تقريبا، ولم يشارك نهائيا مع المدير الفني السويسري منذ توليه الإدارة الفنية لصفوف المارد الأحمر، بل وخرج كولر في مؤتمر صحفي ورفض الحديث عن اللاعب.

وتابع تامر أمين، أنه رغم تصريحات كولر أن أيمن أشرف هو المدافع الخامس لديه ومن الصعب تواجده في التشكيل الأساسي، لم يخرج أيمن أشرف ليتحدث بسوء عن النادي الأهلي.

واستكمل: "الصحفيين كانوا بيكلموا أيمن أشرف عشان يستفزوه وينكشوه عشان يقول أي حاجة ولكن هو رفض يتكلم نهائيا عن النادي الأهلي، ورفض يقول حاجة عن مارسيل كولر، أيمن أشرف يستحق كل التقدير والحب والاحترام من النادي الأهلي ومن جماهير المارد الأحمر".

وواصل أن السبب الثاني هو أن أيمن أشرف تحمل الأهلي في فترة صعبة للغاية، واللاعبين السوبر في الأهلي في هذا التوقيت كانوا معدودين ويكاد يكونوا غير متواجدين، "أيمن أشرف كان باك شمال ولما الأهلي مكنش فيه دفاع سوبر، تم الاستعانة به كمساك واللاعب سد الخانة وعمل ماتشات مهمة، وكان بيتحط هو الأول ومن ثم كان بيترص خط الدفاع معاه".

وأردف، أن أيمن أشرف ساهم في بطولات في فترة عصيبة للأهلي، وحينما قيل له يجلس على مقاعد البدلاء لم يدلي بأي تصريحات، وظل صامتا حتى رحل عن صفوف الفريق، ورحيله هو رحيل العزيز مرفوع الرأس، "عشان كده تم عمل تكريم خاص لأيمن أشرف مع النادي الأهلي".