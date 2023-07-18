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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ختام العرض المسرحي أمادو على مسرح قصر ثقافة الطود بالأقصر

العرض المسرحي أمادو
العرض المسرحي أمادو

اختتم فرع ثقافة الأقصر ليالي العرض المسرحي "أمادو" لفرقة قصر ثقافة الطود المسرحية، والذي قدم ضمن عروض مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

 

أحداث العرض المسرحي 

تدور أحداث العرض عن أمادو ابن قبيلة المأساي بإفريقيا وصراعه مع إخوته من أجل الميراث مما يضطره لترك القبيلة والترحال ويقابله في رحلته داخل الغابة الأرنب ويرافقه أصدقاؤه من الحيوانات، وتدور أحداث كثيرة ومغامرات تؤكد من خلال الدراما المكتوبة إعلاء قيم الحق والخير والجمال؛ لينتصر أمادو في النهاية ويقر من أخطأ بخطئه، والعرض دعوة لمشاهديه بالتمسك بهذه القيم النبيلة وإعلائها.

مشهد من العرض المسرحي أمادو
مشهد من العرض المسرحي أمادو

 

فريق العمل 

العرض المسرحي "أمادو" تأليف وأشعار محمد زناتي، إخراج أشرف النوبي الجنوبي، موسيقى وألحان المايسترو حسام حسني، ديكور وملابس وماسكات هاني محمد، استعراض إسلام مصطفي زيان، بطولة حمد خليفة، رمضان محمد، بغدادي محمد، هاجر حسانين، علاء أحمد، فاتن، محمود، هند.

مسرح قصر ثقافة الطود
مشهد من العرض المسرحي أمادو

"أمادو" قدمه فرع ثقافة الأقصر، ضمن عروض مسرح الطفل بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي. 
ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وحضر الليلة الختامية أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المهندس محمود جمال، د. أحمد خليفة، الكاتب والمخرج الشاذلي فرح.

العرض المسرحي أمادو فرقة قصر ثقافة الطود المسرحية عروض مسرح الطفل الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة الاقصر

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