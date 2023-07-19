رئيس مصنع قادر بالعربية للتصنيع يوجه رسائل مهمة لـ المبتكرين

أكد اللواء عمرو عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مصنع قادر بالهيئة العربية لـ التصنيع، أن تم تجهيز عدد من العربات لنقل المخلفات التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع لوزارة البيئة، وأنه تم انتاء أول مركبة بالشرق الأوسط من خلال مصنع قادر.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مصنع قادر بالهيئة العربية لـ التصنيع، خلال برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن مصنع قادر له أشياء كثيرة كانت تصدر لـ الخارج، منها سيارات الفهد.

ولفت إلي أن مصنع قادر انضم للهيئة العربية لـ التصنيع 1975 وأن المصنع موجود في شارع الطيران، وأن المصنع يقوم بأشياء صناعية كثيرة.

وأشار إلي أن المصنع به قطاع كامل لـ البحوث، وهناك قسم لـ الصيانة وخدمات ما بعد البيع، وأن المصنع يجهز سيارات نقل الأموال الخاصة بالبنوك.

وكشف أن المصنع له خط لـ انتاج سيارات الإطفاء، وأن المصنع يقوم بتجميع اللوادر، و معدات كثيرة، وأن هناك دعم لـ مشروعات الطلبة و الدراسات العليا.

ووجه رسالة للجميع قائلا :" نتبنى أي فكرة تصل في الأخر لـ منتج، وأن المصنع يستقبل أي مبتكر، وأن صفحة المصنع تتلقى أي رسائل".

وتابع :" خلال شهر أو أثنين، سيتم الإعلان عن سيارات بـ مواصفات عالمية، وأن المصنع يدرس جميع الأشياء، وبعد ذلك يتم تنفيذ، لتقليل الفاتورة الاستيرادية".

شهد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع , والدكتور "طارق العربي " رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، بمقر مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة ،احتفالية تسليم مرحلة جديدة من المعدات والمركبات تحت شعار "صنع في مصر ".

وخلال الإحتفالية ، تم اصطفاف لوادر ومعدات تُسلم لوزارة البيئة، من تجميع وتجهيز مصنع قادر للصناعات المتطورة .

في هذا الصدد , أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" علي أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى, التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأعرب عن اعتزازه بالتعاون الإيجابي مع وزارة البيئة في مشروع منظومة تدوير المخلفات الجديدة ، هذا المشروع العملاق الذي يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.



وأوضح أن هذا التعاون مستمر وممتد بين الجانبين من خلال توفير منتجات وطنية بمكونات محلية بالإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع ، مؤكدا علي تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات وبرؤية عصرية تناسب كافة الإحتياجات لهذه المنظومة .

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال ايجاد حل جذري لمشكلة القمامة, موضحا أنه تم الإطلاع علي تجارب الدول المتقدمة في هذا الإطار، للتعرف علي أحدث التقنيات والأساليب.

وأضاف أن تصميم المنظومة ،تم وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري , لافتا أن العربية للتصنيع توفر الصيانة وخدمات ما بعد البيع.

وفي إطار تسليم مرحلة جديدة من المعدات والمركبات لوزارة البيئة تحت شعار (صنع في مصر)، من تجميع وتجهيز مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع