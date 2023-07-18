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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

احتفالية وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1445 .. صور

احتفالية العام الهجري
احتفالية العام الهجري الجديد 1445

نظمت وزارة الأوقاف، احتفالية العام الهجري الجديد 1445 هجرية ، من رحاب مسجد الحسين بالقاهرة.

 

وحضر الاحتفالية، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، والدكتور محمد عبدالرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

 

كما حضر أيضا اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية والدكتور عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ولفيف من كبار المسئولين ورجال الدين وعلماء الأزهر .

احتفالية العام الهجري الجديد
احتفالية العام الهجري الجديد
احتفالية العام الهجري الجديد
احتفالية العام الهجري الجديد
احتفالية العام الهجري الجديد
احتفالية العام الهجري الجديد
احتفالية العام الهجري الجديد
احتفالية العام الهجري الجديد
احتفالية العام الهجري الجديد
احتفالية العام الهجري الجديد
احتفالية العام الهجري الجديد
احتفالية العام الهجري الجديد
احتفالية العام الهجري الجديد
احتفالية العام الهجري الجديد
احتفالية العام الهجري الجديد مسجد الحسين ب محافظ القاهرة

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