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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى كامل: القيم والعادات دفعتني لـ إلغاء تراخيص حفل ترافيس سكوت

مصطفى كامل
مصطفى كامل

أكد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، إنه تم إلغاء ترخيص حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، موضحًا أنه لا يعلم هذا المغني. 

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وأضاف خلال برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أنه تم ترخيص الحفلة، ولكن بعد ذلك حدث ضجة كبيرة على السوشيال، وبعد ذلك تم عقد اجتماع أمس لحسم الأمر، وتم إلغاء الحفل.


ولفت إلي أنه لم يوقع على الحفل، ولكن علم بحفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، من خلال اتصال هاتفي، وتم الموافقة على الترخيص، ولكن بعد ذلك تراجع عن الترخيص. 


وأشار إلي أن :" اللي الناس بتقوله أقل من اللي أنا شوفته" فعلا في مصيبة، وكوارث بـ حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت.


وكشف أن ترخيص الحفلة كان على أنها حفل عادية، فوق سطح الهرم، وأنه كان يتوقع أن هذا الحفل سيكون له عائد سياحي، ولكن بعد البحث عن حفلات هذا المغني، تم اكتشاف كارثة.


وتابع :" أنا قمت بغسل يدي، ويد النقابة، وأنه في حالة الموافقة الأمنية، ستقام الحفلة، ولكن في حالة عدم الحصول على الموافقة الأمنية، لن تقام الحفلة".


وأوضح أن القيم و العادات و التقاليد دفعتني لـ إلغاء تراخيص حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، وأنه لن يوافق على شئ يكون لها تأثير على بلده.


وأشار إلي أنه مواطن عادي، وأنه لم يكن يعلم هذا المغني، ولكن بعد معرفة ما يقول تراجع وقام بـ إلغاء التراخيص، من أجل الحفاظ على كل مواطن مصري.
 

مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية المهن الموسيقية مغنى الراب الأمريكي القناة الأولى يوسف الحسيني

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