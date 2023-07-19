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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإنتاج الحربي: سيكون لدينا مصاعد بمكونات محلية تصل لـ 80% خلال عامين

صدى البلد

أكد محمد بكر المستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، أن الوزارة تشهد نهضة كبيرة خلال الـ 9 سنوات، داخل المصانع، وأن مصانع الإنتاج الحربي تقوم بأشياء كثيرة مميزة.

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وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يتفقدان مصنع إنتاج المصاعد الكهربائية

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وأضاف خلال مداخلة على القناة الأولى، مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن وزيري الإنتاج الحربي و الإسكان تفقدا مصنع إنتاج المصاعد الكهربائية، وأن هناك تعميقًا لـ الصناع المحلية.

ولفت إلي أن هناك تعاونًا بين مصر والسعودية، لتنفيذ المصاعد الكهربائية، وأن نسبة المكون المحلي تصل لـ 43%، وفي بعض الأوقات يصل لـ 55%.

وأوضح أنه خلال عامين سيصل المكون المحلي لـ 80%، وأن الاستثمارات في المصاعد وصلت لـ 500 مليون جنيه مصري، وأن أسعار المصاعد المحلية تنافسية مع المصاعد الموجودة حاليًا بالسوق المحلية.

وأشار إلي أن المنتج المصري يشجع على الشراء، وأن المصاعد مميزة، وبخامة عالية.

الانتاج الحربى وزارة الإنتاج الحربي يوسف الحسيني المصاعد الكهربائية السعودية

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