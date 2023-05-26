فتحت الباب ومفيش أسانسير| مصرع سيدة في بئر مصعد بمستشفى بالمنوفية

لقيت ربة منزل مصرعها بمركز السادات في محافظة المنوفية إثر سقوطها في بئر أسانسير حيث سقطت من الطابق الثالث داخل مستشفى خاص أثناء دخولها لإجراء بعض الفحوصات.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الثالث داخل بئر أسانسير عقب اختلال توازنها داخل مستشفى خاص.



بالانتقال تبين مصرع السيدة " ا.ط " ٥٦ سنة عقب سقوطها داخل بئر اسانسير داخل مستشفي خاص أثناء دخولها لإجراء بعض الفحوصات، وذلك عقب اختلال توازنها.

بسؤال أسرتها أكدوا أنها كانت تجري فحوصات بمستشفي خاص وأثناء نزولها وفتح باب المصعد فوجئت بعدم وجوده في الطابق الثالث واختل توازنها وسقطت داخل بئر المصعد.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.