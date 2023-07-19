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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا ثمنه بالبنوك

سعر الدولار
سعر الدولار

يعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم، محل اهتمام الألاف يوميا، سواء كانت البنوك الحكومية أو الخاصة، وذلك بالتزامن مع انهيار مؤشر الدولار عالميا ووصوله إلى مستويات غير مسبوقة لأول مرة منذ مارس 2022.

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رسميا.. سعر الدولار الآن في مصر أمام الجنيه

سعر الدولار في مصر 

ويبحث الكثير عن توقعات سعر الدولار اليوم في مصر، والتي كشفت عنها تقارير دولية، مؤكدة أن البنك المركزي المصري لن يتجه لتخفيض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار، بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطي النقدي في مصر من العملات الجنبية إلى مستويات قياسية جديدة لامست الـ 35 مليار دولار.

الدولار 

كما انحسرت الضغوط الاقتصادية، مع التوجه نحو المزيد من توفير الدولار توقعات سعر الدولار في مصر 

وعن توقعات سعر الدولار اليوم في مصر، فكشفت تقارير دولية، أن البنك المركزي المصري لن يتجه لتخفيض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان البنك ارتفاع الاحتياطي النقدي في مصر إلى مستويات قياسية جديدة لامست الـ 35 مليار دولار، مع انحسار الضغوط الاقتصادية، والتوجه نحو المزيد من توفير الدولار، حسبما أكدت مجموعة سيتي جروب الأمريكية، في الوقت الذي ارتفعت فيه إيرادات قناة السويس والسياحة إلى مستويات غير مسبوقة.

الدولار

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويبحث الآلاف يوميا عن سعر الأخضر اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة مع انهيار مؤشر الدولار عالميا، حيث تضع البنوك سعره بشكل يومي على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 5 أشهر.

سعر الدولار الآن في مصر

ويقدم موقع صدى البلد في هذا التقرير قائمة بآخر أسعار الدولار اليوم في مصر في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة: 

سعر الدولار البنك المركزي

وتراجع سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

  • 1 دولار =  30.84 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.93 جنيه للبيع.
أسعار الدولار بالبنك المركزي قبل التراجع

 

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم بنك مصر

مؤشر الدولار 

وتراجعت الورقة الخضراء عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى العملة أمام 6 عملات رئيسية ليسجل 99.94 نقطة بحلول الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، بعد 103.14 قبل عدة أيام  و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022

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