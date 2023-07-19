تصعيد خطير.. سماع دوى انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

أكد عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو سماع دوي انفجارات في المدينة ومقاطعة كييف منذ ساعات.



وكتب كليتشكو عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "يسمع دوي انفجارات في كييف. وتم تشغيل الدفاعات الجوية. وهي تعمل في مقاطعة كييف أيضا"،حسبما نقلت روسيا اليوم.

وأعلنت في ساعات الفجر الأولي حالة تأهب جوي في كييف وتم رفعها في وقت لاحق.

وكان قد أعلن حاكم شبه جزيرة القرم المدعوم من موسكو سيرجي أكسيونوف، اليوم الأربعاء، عن نشوب حريق في ساحات التدريب العسكري في منطقة كيروفسكي بشبه الجزيرة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال أكسيونوف، إن الحريق أسفر عن إغلاق طريق تافريدا السريع القريب، مؤكدًا أنه سيتم إجلاء 2000 شخص من المنطقة المحيطة بمكان اندلاع الحريق.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء "RBC" الأوكرانية عن وقوع انفجارات في مناطق التدريب العسكري.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من النبأ.