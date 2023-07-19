كارثة| البنتاجون: صواريخ كوريا الشمالية الباليستية قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، باترك رايدر، اليوم الأربعاء، إن صواريخ كوريا الشمالية الباليستية قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون، أننا لا نعرف إن كانت صواريخ كوريا الشمالية العابرة للقارات قادرة على حمل رؤوس نووية أم لا.

وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الأربعاء، نقلاً عن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أجرت تجارب على إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، إن كلا الصاروخين سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وقطع الصاروخ الباليستي الأول مسافة 550 كيلومترًا، والثاني 600 كيلومتر، حيث كان أقصى ارتفاع لرحلتهم 50 كم.