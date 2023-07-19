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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: زي جديد لعمال المسجد قريبا

صدى البلد

صرح د. عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأنه في إطار اهتمام الوزارة بكل ما يتصل بالمساجد والعاملين بها وبعد تجربتها في توفير الزي الأزهري للأئمة وتوفير زي الواعظات تشرع الوزارة في توفير زي خاص لعمال المساجد يتم توفيره تدريجيًّا لهم بداية بالمساجد الكبرى وبخاصة تلك التي تحصل على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي ، وسيتم توفيره سواء من خلال مجالس إدارات المساجد الكبرى أو بمعرفة الوزارة ومن مواردها الذاتية من خلال مصنع الزي التابع لهيئة الأوقاف المصرية . 

من ناحية اخرى اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أول شهادتين في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ ) ، الأولى لمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة ، والثانية لمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.


جدير بالذكر أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي ، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

 

الأوقاف زي جديد لعمال المساجد وزير الاوقاف

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