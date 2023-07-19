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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكنيست الإسرائيلي يصوت الأسبوع المقبل على قانون حجة المعقولية المثير للجدل

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء،  أنه سيعقد تصويتا نهائيّا، الأسبوع المقبل على مشروع قانون إلغاء "حجة المعقولية" الذي من شأنه الحد من سلطات المحكمة العليا.

وتسبب القانون المقترح الذي قدمه الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خروج احتجاجات حاشدة في أنحاء إسرائيل .

وشارك الآلاف من الإسرائيليين يوم أمس في مظاهرات عديدة في أنحاء مختلفة من "إسرائيل"، ضد خطة التغييرات في المنظومة القضائية.

وفي تل أبيب سد متظاهرون محاور أيالون وطريق نمير، وقامت الشرطة الإسرائيلية بتفريقهم مستخدمة خراطيم المياه والخيالة.

وانتهت في لجنة الدستور والقانون والقضاء بالكنيست، فجر اليوم، عملية التصويت بعد ساعات طويلة على أكثر من سبعة وعشرين ألف تحفظ قدمتها المعارضة على مشروع قانون تقليص حجة المعقولية، وتم ردها جميعا.

ومن المقرر أن تصوت الهيئة العامة للكنيست الأسبوع المقبل بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون هذا.

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