بعد العفو عن إمام عاشور.. نجم الزمالك السابق يثير الجدل بهذا السؤال

طرح شوقي السعيد، نجم نادي الزمالك السابق، سؤالًا للمتابعين، عقب انضمام اللاعب إمام عاشور إلي النادي الأهلي، قادمًا من ميتيلاند الدنماركي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب شوقي السعيد: “بعد العفو عن إمام عاشور اللي شتم الأهلي وشتم رموز الأهلي وشتم الجمهور، هل ممكن نشوف تصالح مع مرتضى منصور؟”.

وأعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم إمام عاشور قادما من نادي ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم قادمة.

يأتي ذلك بعد ما أعلن نادي ميتلاند الدانماركي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المدير الرياضي لـ ميتلاند عبر الموقع الرسمي لناديه: "نشعر بالحزن لأننا لا نستطيع تعويض إمام عاشور، هو لاعب موهوب ذو مستقبل كبير".

وأنهى أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الكرة، جميع التفاصيل الخاصة بضم اللاعب وتوقيع العقود.