عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد العفو عن إمام عاشور.. نجم الزمالك السابق يثير الجدل بهذا السؤال

الزمالك
الزمالك

طرح شوقي السعيد، نجم نادي الزمالك السابق، سؤالًا للمتابعين، عقب انضمام اللاعب إمام عاشور إلي النادي الأهلي، قادمًا من ميتيلاند الدنماركي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب شوقي السعيد: “بعد العفو عن إمام عاشور اللي شتم الأهلي وشتم رموز الأهلي وشتم الجمهور، هل ممكن نشوف تصالح مع مرتضى منصور؟”.

وأعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم إمام عاشور قادما من نادي ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم قادمة.

يأتي ذلك بعد ما أعلن نادي ميتلاند الدانماركي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المدير الرياضي لـ ميتلاند عبر الموقع الرسمي لناديه: "نشعر بالحزن لأننا لا نستطيع تعويض إمام عاشور، هو لاعب موهوب ذو مستقبل كبير".

وأنهى أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الكرة، جميع التفاصيل الخاصة بضم اللاعب وتوقيع العقود.

شوقي السعيد نادي الزمالك الزمالك امام عاشور عاشور النادي الأهلي الأهلى مرتضى منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

«قربت على 50 جنيها»|انهيار غير متوقع بأسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

المتهم بحرق المصحف في السويد: الشرطة سحبت الحماية عني ومهدد بالقتل

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

موضوعات متعلقة

بشراكة ألمانية.. القابضة لمياه الشرب تنظم المعرض الدولي إكسبوتك 2023

مفاجأة.. تعرف على اختيارات الزمالك لحراسة المرمى حال رحيل محمد عواد

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

محمد صلاح يهنئ متابعيه بالعام الهجري الجديد

صفقة مميزة.. تعليق مجدي عبد الغني على انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

بمشاركة 40 شركة ألمانية| القابضة تطلق النسخة الثانية من "مصر للمياه-الاقتصاد الأزرق"

شكرا على حسن تعاونكم.. عامر العمايرة يثير الجدل على فيسبوك

هاشتاج العام الجديد 1445 يتصدر التريند الأول احتفالا بالسنة الهجرية

ترشيحاتنا

مش هعمل كده تاني.. أقوال المتهمة بقتل وطهي أجزاء من جسم ابنها أمام جنايات الزقازيق

روسيا: أنباء محادثاتنا مع واشنطن وهمية

الكيلو بـ12.60 جنيه| انفراجة كبيرة في سوق السكر والأسعار انخفضت.. فما السبب؟

استمرار تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

مدبولى عن انقطاع الكهرباء : نحن حاليا في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية

ذروة الصيف.. درجات الحرارة في السعودية تصل إلى 50 ببعض المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد القبض عليها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد

بعد انتشارها في قنا.. أسباب وأعراض حمى الضنك وطرق الوقاية منها   

قد يقترضون.. تكاليف الطلاق تمنع المتزوجين في بريطانيا من الانفصال السريع

لهذا السبب.. ملياردير يرفع سيارته إلى الطابق 44 في الصين..فيديو

فيديو

تحرك جديد يضرب الذهب وتراجع الدولار | مفاجأة بالاسعار

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ