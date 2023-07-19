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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الشرقية تُنفذ يوم حقلي عن محصول الأرز لمزارعي كفر الشيخ الظواهري

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة ، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الإستيراد وزيادة الدخل القومي.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين طلعت وكيل وزاره الزراعة بالشرقية إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث الأرز والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بالوزارة بتنفيذ يوم حقل إرشادي عن محصول الأرز لمزارعي قرية كفر الشيخ الظواهري التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا وذلك ضمن مشروع ترشيد إستخدام المياه في الأنشطة الزراعية ، وفي حضور الدكتور وليد محمد بمركز بحوث الأرز بسخا والمهندس هاني صلاح اخصائي المحصول بالمحافظة وعدد من المرشدين الزراعيين ومزارعي القرية.

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وأضاف وكيل وزارة الزراعة ، أنه تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول الأرز واستعراض اهم أصناف الأرز وأكثرها ملائمة للزراعة في المحافظة ومنها الأصناف العريضة والرفيعة وطرق الري فى جميع مراحل عمر النبات وأهمية التسميد خاصة الفوسفاتى والازوتى والبوتاسى وطرق مكافحة الحشائش بالمبيدات والمعدلات الموصي بها مع مراعاة عدم التعطيش أثناء فترة امتلاء الحبوب وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

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