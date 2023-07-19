إزالة 48 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 48 حالة تعدي على مساحة 7 ألاف و 279 متر مباني و 48 فدان بنطاق المحافظة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 31 حالة تعدي على مساحة 7 ألاف و 279 متر مباني و17 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 48 فدان و 1 قيراط و21 سهم بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.