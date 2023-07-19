بشرى سارة للزمالك.. 3 أندية تصارع على نسبة بيع إمام عاشور للأهلي

‏كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عن مفاجأة حول إمام عاشور، المنتقل حديثا إلى النادي الأهلي، بشأن نسبة أندية الزمالك وحرس الحدود وغزل المحلة من انتقال اللاعب من نادي ميتلاند الدانماركي إلى الدوري المصري.

وأعلن النادي الأهلي انضمام إمام عاشور، القادم من الدوري الدانماركي، إلى صفوف القلعة الحمراء رسميا في الموسم المقبل لمدة 5 مواسم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي مقطع فيديو لـ إمام عاشور: "لاعب جديد في الجزيرة".

وأعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم إمام عاشور قادما من نادي ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم قادمة.

يأتي ذلك بعدما أعلن نادي ميتلاند الدنماركي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عن صفقة إمام عاشور عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: بانتقال إمام عاشور للنادي الأهلي، سيستحق غزل المحلة وحرس الحدود والزمالك نسبا كل حسب عدد سنوات تدريب اللاعب كمساهمة تضامنية 5% من إجمالى قيمة الصفقة يقوم الأهلى بخصمها وتوزيعها على من درب اللاعب من سن 12 إلى 23 سنة، ويرسل 95% من قيمة الصفقة إلى ميتلاند الدنماركي".



الأهلي يواجه حرس الحدود فى ليلة التتويج بدرع الدوري

يلتقي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، نظيره حرس الحدود، في المباراة المقرر لها اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ضمن الجولة 33 من عمر الدوري المصري.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ 43 في تاريخه واستعاد درع المسابقة المحلية لإضافتها إلى دولاب البطولات فى الجزيرة.

ونجح النادي الأهلي في استعادة درع الدوري المصري بعد غياب عامين متتاليين وانتزاع الدرع من غريمه التقليدي نادي الزمالك.

فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي استطاع حسم لقب الدوري المحلي قبل نهاية مبارياته، وبات متصدرا ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 81 نقطة.

