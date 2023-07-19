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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 1000 عبوة دواء داخل إحدى الصيدليات غير المرخصة بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين فاقوس برئاسة محمد سليمان مدير الإدارة بحملة تموينية بالإشتراك مع مفتشي هيئة الدواء بالشرقية لضبط صيدليات بيع الأدوية البشرية والتي تعمل بدون ترخيص أسفرت الحملة عن ضبط أحد الصيدليات غير المرخصة بدائرة بندر فاقوس و التحفظ على 1000 علبة دواء تحت إذن وتصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبها وتحرير المحضر رقم ( 4922 ) لسنة 2023 م ، جنح قسم شرطة فاقوس وذلك لإدارته وتشغيله صيدلية لبيع الأدوية البشرية بدون ترخيص من الجهات المختصة.

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وفي سياق متصل قامت إدارة تموين فاقوس بحملة مشتركة مع الإدارة البيطرية بفاقوس للمرور على محلات وثلاجات اللحوم والأسماك للوقوف على مدى صلاحية السلع المعروضة للإستهلاك الآدمى والتأكد من مصدرها وقد أسفر المرور عن ضبط أحد مصانع الرنجة المدخنة و التحفظ على 40 كجم سمك مجمد لعدم وجود الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المصنع وتحرير المحضر رقم 11114 لسنة 2023 جنح مركز شرطة فاقوس.

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