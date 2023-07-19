الجو نار.. كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحراري والإغماء

يعد الإجهاد الحراري من أكثر المشكلات الشائعة خلال فصل الصيف خاصه عند قدوم موجات الحر الشديدة

وتسبب الإجهاد الحراري في عدد كبير من المضاعفات الصحية الخطيرة التي يمكن أن تصل إلى حد الإغماء بل والوفاة احيانا لذا من المهم معرفة كيفية الوقاية من الإجهاد الحراري



ووفقا لما جاء في مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي نعرض لكم طرق الوقاية من الإجهاد الحراري



ابق هادئًا في الداخل: ابق في مكان مكيف قدر الإمكان. إذا لم يكن منزلك مزودًا بمكيفات هواء ، فانتقل إلى مركز التسوق أو المكتبة العامة - حتى أن قضاء بضع ساعات في مكيف الهواء يمكن أن يساعد جسمك على البقاء أكثر برودة عند العودة إلى الحرارة

ضع في اعتبارك: قد توفر المراوح الكهربائية الراحة ، ولكن عندما تكون درجة الحرارة كبيرة ، فإنها لن تمنع الأمراض المرتبطة بها مثل اإجهاد الحراري، و يعد أخذ حمام أو حمام بارد أو الانتقال إلى مكان مكيف طريقة أفضل بكثير للتهدئة، وقلل من استخدام الموقد والفرن للحفاظ على درجة حرارة منخفضة في منزلك.

قم بجدولة الأنشطة الخارجية بعناية: حاول قصر نشاطك بالخارج على الأوقات الباردة ، مثل ساعات الصباح والمساء، واسترح كثيرًا في مناطق مظللة حتى يتسنى لجسمك التعافي.

تسيير نفسك: قللي من التمرين أثناء الحرارة و إذا لم تكن معتادًا على العمل أو ممارسة الرياضة في بيئة حارة ، فابدأ ببطء وقم بزيادة الوتيرة تدريجيًا. إذا كان الجهد في الحرارة يجعل قلبك ينبض ويتركك تلهث لالتقاط الأنفاس ، فتوقف عن كل نشاط، وادخل منطقة باردة أو في الظل واسترح ، خاصة إذا شعرت بالدوار أو الارتباك أو الضعف أو الإغماء.

ارتداء واقي من الشمس: تؤثر حروق الشمس على قدرة جسمك على التهدئة ويمكن أن تجعلك مصابًا بالجفاف. إذا اضطررت إلى الخروج في الهواء الطلق ، احم نفسك من أشعة الشمس بارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية ووضع واقٍ من الشمس بعامل حماية من الشمس 15 أو أعلى قبل 30 دقيقة من الخروج. استمر في إعادة وضعه وفقًا لتوجيهات العبوة.

نصيحة: ابحث عن واقيات الشمس التي تقول "طيف واسع" أو "حماية UVA / UVB" على ملصقاتها - فهذه المنتجات تعمل بشكل أفضل.