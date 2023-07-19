علاجات منزلية فعالة لألم المعدة .. تعرف عليها

يعد ألم المعدة من المشكلات الشائعة التي يمكن أن تحدث بعد تناول الطعام، خاصةً الوجبات الدسمة، ولكن لا تستدعي القلق في كثير من الحالات، ويمكن أيضا لبعض الأطعمة والمشروبات مثل القهوة والطماطم والكحول والشوكولاتة والأطعمة الدهنية أو الحارة أن تتسبب في الحموضة،ويوجد العديد من العلاجات المنزلية لعلاج آلام البطن، سنعرض خلال هذا التقرير بعض العلاجات المنزلية الشائعة التي تقلل الشعور بألم فى المعدة وفقاً لموقع "Science direct"



أهم الأعشاب الطبيعية لعلاج ألم المعدة:



القرفة:

تتميز القرفة باحتوائها على مضادات الأكسدة التي تساهم في تقليل الالتهابات ومشكلات الجهاز الهضمي وتخفيف حموضة المعدة، لذا يمكن غلي ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة مع الماء، وتناولها 3 مرات في اليوم لتخفيف ألم المعدة.

النعناع:

يساهم النعناع في الوقاية من الغثيان والإسهال وتخفيف تشنجات عضلات الأمعاء والتخلص من الألم، وتتعدد طرق استعماله بين شرب مغلي أوراقه أو إضافة ورقة أو أكثر إلى كوب الشاي الساخن وغيرها.



عرق السوس:

أظهرت بعض الدراسات أن عرق السوس يساعد في علاج الحموضة، كما أنه يمكن أن يساعد في زيادة الطبقة المخاطية لبطانة المريء، قد يحمي هذا المريء من التلف الناجم عن حمض المعدة ويسمح له بالتعافي.



الزنجبيل:

يحتوي الزنجبيل على مركبات فينولية تعمل على التخفيف من تهيج الجهاز الهضمي، وتقلل من التقلصات المعدية، وبالتالي فهو يقلل من ارتداد الحمض من المعدة باتجاه المريء حيث الزنجبيل.

هو اعشاب طبيعية استخدمت لأشياء عديدة في الطب التقليدي كمضاد للالتهابات للتخفيف من الآم المعدة وأوجاعها.



خل التفاح:

تناول كوب من الماء مع ملعقة كبيرة من خل التفاح المخلوط يمكن أن يعادل المعدة ويعزز نمو البكتيريا الصحية فيها، يساعد ذلك على تحسين صحة القناة الهضمية بشكل عام وليس فقط توفير راحة مؤقتة من آلام المعدة وانزعاج البطن.

