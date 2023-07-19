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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول بين جامعتيّ حلوان والأزهر

جامعة حلوان
جامعة حلوان

التقى اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، تدعيما للتعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر الشريف وآليات الاستثمار الجيد للامكانيات، ودعم التعاون الأكاديمي كإطار لبرامج تعاونية بحثية مشتركة.

وتضمن اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة حلوان وجامعة الأزهر برعاية الإمام الطيب، يتضمن تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تبادل الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات، البرامج الأكاديمية في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا، والبحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم، المشروعات البحثية المشتركة، الخبرة الاستشارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، البرامج والدورات التدريبية ( التخطيط - التنفيذ - المشاركة)، إقامة وتنظيم وتنفيذ والمشاركة فى المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية.

كذلك تم مناقشة دور جامعة حلوان باعتبارها جامعة تكنولوجية متخصصة تتضمن تخصصات وبرامج فنية مميزة وتخصصات فريدة في الهندسة والتكنولوجيا والرياضة والسياحة ما يثري التعاون بين الجانبين، هذا التعاون الذي يتم وفقا للاستراتيجية الوطنية للتعليم والتحالفات الإقليمية، بحيث يكون هناك تعاون مشترك بين الجانبين لعمل برامج فنية خصوصًا أن الفن الإسلامى هو الذي أحدث النهضة في أوروبا في ظل أهمية الفنون في النهوض بالذوق العام.

إضافة إلى تبادل وعرض وجهات النظر من أجل النهوض بالبحث العلمي وتبادل الأساتذة والخبرات العلمية وعمل أبحاث بينية مشتركة تسهم في تطوير المجتمع وتطوير الصناعة، مناقشة عدد من القضايا المعاصرة لتطوير التعليم وإمكانية التعاون مع جامعة الأزهر لخدمة الطلاب الوافدين وتنفيذ البرامج الدراسية المشتركة.

حضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد ابو الدهب نواب رئيس جامعة حلوان، الدكتور ياسر لطفي، الدكتور أشرف رضا، الدكتور أحمد فاروق مستشاري رئيس جامعة حلوان، نواب رئيس جامعة الأزهر، الدكتور ياسر حلمي مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر.

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