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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بشرى للمواطنين | التموين تصدر قرارًا .. وسعر السكر يتراجع ..إيه الحكاية

السكر الابيض
السكر الابيض

شهدت الفترة الماضية تحركا مفاجئًا في أسعار السكر، بسبب جشع بعض التجار الذين قاموا بتعطيش السوق المحلي لتحرك سعر السلعة والتحكم بها، وتسعى الدولة جاهدة لتوفير السلعة للمواطنين بأسعار مخفضة، وهذا ما سعت إليه وزارة التموين والتجارة الداخلية.

السكر الابيض

زيادة المعروض

 

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة المعروض من سلعة السكر في السوق المحلية، خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلعة يكفي حاجة البلاد حتى شهر فبراير 2024 بالكميات المتعاقد عليها من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية وشركات السكر والقطاع الخاص.

الجهات الحكومية التي تتعاقد على السكر

وأكدت وزارة التموين، في بيان لها، أن حجم الاحتياطي الاستراتيجي للسكر مقرر له الزيادة بفضل موسم حصاد القصب والبنجر، الذي يبدأ اعتبارا من يناير 2024.


وتشمل الجهات الحكومية التي تجري تعاقدات على سلعة السكر على التالي:

- هيئة السلع التموينية.
- شركة السكر والصناعات التكاملية.
- شركة الدلتا للسكر.
-  شركة الشرقية للسكر.
- شركات السكر في القطاعين العام والخاص.

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سعر السكر في التموين

ووفقا لبيان وزارة التموين فإن سعر السكر في التموين يبلغ 12.60 جنيه للمواطن على البطاقة التموينية، وحدد قرار للدكتور علي المصيلحي حصة كل بطاقة تموينية من السكر وفقا لعدد الأفراد، إذ يحصل الفرد الواحد على عدد 2 كيس سكر بحد أقصى 6 أكياس من للبطاقة الواحدة.

سعر طن السكر بالسوق المصري

سجل سعر طن السكر الأبيض نحو 20 إلى 21 ألف جنيه.

السكر الابيض 

تخزين مصانع الحلوى لسلعة السكر السبب في ارتفاع أسعاره

وأكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات إعلامية، أن هناك خطة ممنهجة لتعطيش السوق بتقليل الكميات التي يتم طرحها بالأسواق، وفي الوقت نفسه تقوم المصانع التي تعتمد في منتجاتها علي السكر مثل (مصانع الحلويات والمربي) وغيرها من المنتجات، بتخزين كميات كبيرة منه مما أثر علي المعروض في الأسواق، وتواجده في هذه المصانع بكميات كبيرة.

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