بمناسبة العام الهجري الجديد.. احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل | صور

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية بقاعة الاحتفالات بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر، بمشاركة عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وبحضور عدد من علماء الأزهر الشريف.

كما تضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم والابتهالات ، والحديث عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة وكذا قدم النزلاء عدة فقرات "إنشاد وإبتهالات دينية" بمناسبة الاحتفال بالعام الهجرى الجديد 1445هـ .

وفى نهاية الاحتفالية قدم الحضور الشكر على إتاحة تلك الفرصة لهم بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإستمراراً لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى.

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