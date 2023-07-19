عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمناسبة العام الهجري الجديد.. احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل | صور

الاحتفالية
الاحتفالية

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية بقاعة الاحتفالات بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر، بمشاركة عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وبحضور عدد من علماء الأزهر الشريف.

 كما تضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم والابتهالات ، والحديث عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة وكذا قدم النزلاء عدة فقرات "إنشاد وإبتهالات دينية" بمناسبة الاحتفال بالعام الهجرى الجديد 1445هـ .

وفى نهاية الاحتفالية قدم الحضور الشكر على إتاحة تلك الفرصة لهم بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد. 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإستمراراً لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى.

81AA8166-8354-4BC5-91DC-346343452F92
81AA8166-8354-4BC5-91DC-346343452F92
A2042D0B-56A1-4BFA-9E4E-EACE92EDFDEF
A2042D0B-56A1-4BFA-9E4E-EACE92EDFDEF
BFDAAA2E-78BA-490E-B640-68F0A6B78DF6
BFDAAA2E-78BA-490E-B640-68F0A6B78DF6
D99D0575-875D-4AC2-AF08-D5405EF1BE7E
D99D0575-875D-4AC2-AF08-D5405EF1BE7E

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

بيان عاجل من السعودية بشأن العلاقات بين تركيا ومصر

رطوبة 95% وأجواء شديدة الحرارة.. تحذير من الأرصاد للمواطنين ..فيديو

موضوعات متعلقة

بعد فضحهم على فيسبوك .. سقوط عصابة سرقة الذهب من الصاغة بالجيزة

التقديم فى كلية الشرطة 2023.. المواعيد والتخصصات المطلوبة

شخص ينصب على شركة أدوية فى 3 ملايين جنيه بالإسكندرية

ضبط مستريح عقارات نصب على مواطنين وغسل 20 مليون جنيه

سقوط مستريح سوهاج| نصاب يستولي على أموال المواطنين بحجة تشغيلها

ضبط 6 قضايا مخدرات في حملة أمنية بدمياط

تحرير 1854 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

القبض على لص الكابلات الكهربائية بالسويس

ترشيحاتنا

تنسيقية شباب الأحزاب تشكر الرئيس على قرار العفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر

بعد انسحاب الزمالك.. الوداد المغربي يدخل في صراع التعاقد مع بن شرقي

الرئيس السيسي يصدر قرارًا بالعفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر

نجم الأهلي علي ردار ريال بيتيس الإسباني

كاتب صحفي: انسحاب القوات الأفريقية من الصومال خوفا من انتشار الإرهاب

بمناسبة العام الهجري الجديد.. احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى للمواطنين | التموين تصدر قرارًا .. وسعر السكر يتراجع ..إيه الحكاية

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

بخسارة وزن ملحوظة.. هنا شيحة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

تحدث عن مرضه وعلاقته بالمشاهدين.. ماذا قال الإبراشي قبل وفاته؟ فيديو جراف

درجة الحرارة 45.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

القادم أسوأ.. مخاوف من مجاعة عالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب «فيديوجراف»

فرحان هو وعيلته.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد انتقاله للأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ