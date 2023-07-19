العالم هيجوع|سمير فرج يفجّر مفاجأة بشأن قرار روسيا بالانسحاب من «صفقة الحبوب»

أكد اللواء دكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، أن روسيا أكبر دولة تصدر حبوب لـ دول العالم، وأن أوكرانيا الدولة رقم 5 لتصدير الحبوب، وأنه بعد الحرب، حدثت مجاعة في العالم.

وأضاف سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، خلال برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن قرار روسيا بالانسحاب من "صفقة الحبوب" سيكون له تأثير على العالم، وأن هذا القرار سينتج عنه مشكلات.

وأشار إلي أن أوكرانيا لديها مخزون كبير من القمح بعد الحصاد، ولكن هذا الحصاد سيخزن في أوكرانيا، وأن روسيا ترفض فتح الممر الأمن إلا بعد موافقة أوكرانيا على 5 أشهر.

وكشف أن روسيا من الممكن أن تضرب أي كميات قمح أو حبوب تخرج من أوكرانيا، وأن روسيا تقوم بالضغط من أجل الحصول على معظم الأشياء.

وأوضح أن "ما يحدث سينتج عنه جوع أكبر في العالم، وأن الدول الفقيرة مش هتلاقي العيش وأنه يتوقع أن يتم الموافقة على شرط من الـ 5 أشهر، ويكون هناك ممر لـ الحبوب، بدلا من حدوث جوع بالعالم".

وكشف أن أمريكا دفعت لـ أوكرانيا منذ بداية الحرب، 77 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي 74 مليار وهناك دول أخرى قدمت 29 مليار دولار.