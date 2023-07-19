القنابل العنقودية| سمير فرج يحذر من كارثة جديدة تضرب العالم

أكد اللواء دكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، أن الجميع يتمنى انتهاء الأزمة بين روسيا و أوكرانيا، وأن الحرب مر عليها 500 يوم.

وأضاف سمير فرج الخبير الاستراتيجي، خلال برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الخلاف بين روسيا و أوكرانيا ظهر بعد فصل الدولتين، وأن الخلاف بسبب جزيرة القرم.

ولفت إلي أن الهجوم الروسي كان على أوكرانيا، يوم 24 فبراير، من 4 اتجاهات، وأن روسيا استولت على 20% من أراضي أوكرانيا، بعد الهجوم.

وأوضح أن روسيا مسيطرة على السماء الأوكرانية، وأن كلام أوكرانيا بشأن الهجوم المضاد كان أمرا مستبعدا، لآن روسيا تمكن من السيطرة على أماكن كثيرة.

وكشف أن العالم رفض استخدام القنابل العنقودية، لآن أوكرانيا كانت تريد استخدام هذه القنابل، وأن تلك القنابل عندما تطلق تدمر.

وأوضح أن ألمانيا أول من استخدمت هذه القنابل، وأنه في حالة استخدام أوكرانيا، سيكون هناك رد من روسيا، لآن روسيا تمتلك القنابل العنقودية.

وأشار إلي أن القنابل العنقودية عندما تصل لـ أوكرانيا سيكون هناك رد من روسيا، وبهذا الأمر ستكون المشكلة أكبر.