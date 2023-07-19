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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط الالتحاق بقسم اللغة العربية بآداب القاهرة للعام الجامعي 2024.. تفاصيل

كلية الأداب جامعة
كلية الأداب جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن شروط القبول بالأقسام الداخلية للكلية للعام 2023-2024 .

وأوضحت عميدة الكلية ، شروط الالتحاق بقسم اللـغـة العـربـيـة وآدابها وتتمثل فى :

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أولاً : يقبل القسم 140 طالباً بشرط أن يكون الطالب حاصلاً على أعلى مجموع اعتباري (المجموع الكلي + مجموع الثلاث لغات ) على النحو التالي :

( تنسيق 2023 (100) طالب، الشهادات المعادلة (15) طالباً ، الطلاب الوافدون (10) طلاب ، الطلاب الباقون للإعادة والمحولون من كليات أخري ومن الأقسام الداخلية بالكلية (15) طالباً .

ثانياً : لا يقبل القسم المؤهلات العليا .

جامعة القاهرة 

 على الجانب الآخر ، نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرضًا للحرف اليدوية والتراثية، بالتعاون مع محافظة الجيزة وبالتنسيق مع منصة أيادي مصر للتسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية، بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تدعم إقامة معرض الحرف اليدوية والتراثية باعتباره فرصة جيدة لتسويق المنتجات المعروضة بداخله، وتشجيع أصحاب الحرف والصناعات ودعمهم من خلال توفير منافذ لبيع وعرض منتجاتهم بأسعار مناسبة، موكدًا ضرورة الحفاظ على العديد من الحرف والمنتجات من الاندثار، وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى حرص الجامعة على المشاركة بقوة وفعالية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، في كافة المبادرات القومية ومن بينها مبادرة "صنايعية مصر" التي أطلقتها القيادة السياسية، بهدف إتاحة فرصة التدريب والتأهيل أمام الشباب ورفع المستوى المهني للصنايعية في مصر، مضيفًا أن القوافل التي تُطلقها الجامعة لمختلف المحافظات تتضمن تنظيم ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية لسكان تلك المناطق انطلاقًا من دور الجامعة الاجتماعي والوطني والتنموي.
 

الدكتورة نجلاء رأفت كلية الاداب جامعة القاهرة جامعة القاهرة شروط الإلتحاق

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