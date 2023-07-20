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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط الالتحاق بقسم اللغة الفرنسية بآداب القاهرة للعام الجامعي 2024.. تفاصيل

كلية الأداب جامعة
كلية الأداب جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن شروط القبول بالأقسام الداخلية للكلية للعام 2023-2024 .

وأوضحت عميدة الكلية ، شروط الالتحاق بقسم  اللغـة الفرنسـيـة وآدابها وتتمثل فى :

  • أن يكون الطالب من خريجي مدارس اللغة الفرنسية أو الدولية أو مدارس اللغات
  • يقبل القسم 50 طالباً علي ألا يقل مجموع اللغات الثلاث عن 80%
  • اجتياز اختبار تحريري لغير المدارس الفرنسية .
  • بالنسبة للطلاب الوافدين قبول 20 طالباً كحد أقصي بعد اجتياز الطالب المقابلة الشخصية للتأكد من أن مستوي الطالب في الفرنسي يسمح له بمتابعة الدراسة بالقسم .
  • تقبل تحويلات الطلاب المستجدين بالفرقة الأولي الحاصلين علي الثانوية العامة 2023 بنفس شروط الالتحاق بالقسم
     
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جامعة القاهرة 

قال الدكتور الخشت إن المشروعات البحثية يجب أن تركز على احتياجات المجتمع بالتكامل بين تخصصات عديدة، مشيرًا إلى أن حجم التمويل للمشروعات يبدأ من 200,000 جنيه ويصل إلى 1,000,000 جنيه بشرط أن تكون البحوث المتقدمة تخدم القضايا القومية وليست بحوثًا نظرية، وأن الهدف منها هو تحقيق تقدم على المستوى العالمي، وسد الفجوة المعرفية مع الجامعات المتقدمة، وخدمة المجتمع والناس.

‏ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أن الباحثين سيناقشون عددًا من المجالات والملفات منها ملف العمل الأهلي التنموي لأنه بدون المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لن يحدث تقدم اجتماعي واقتصادي حقيقي لأن هذا هو دور العمل الأهلي، مؤكدًا أنه لابد أن يحدث تطور في العمل الأهلي وألا يعمل بشكل منعزل عن بعضه ولكن من خلال قاعدة معلومات واحدة حتى لا تحدث ازدواجية في الخدمة الاجتماعية وحتى تساعد بعضها البعض وبالتالي الانتقال بالمجتمع نقلة حقيقية جديدة.

الدكتورة نجلاء رأفت كلية الاداب جامعة القاهرة بقسم اللغـة الفرنسـيـة خريجي مدارس اللغة الفرنسية طلاب الوافدين

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