عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مبادرة "رعاية النشء" بالتنسيقية تبحث تعزيز التعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة

صدى البلد

بحثت مبادرة "رعاية النشء" بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سبل تعزيز التعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، لتفعيل برامج تنمية وتطوير مهارات النشء ومعالجة المشاكل التي يتعرض لها الأطفال في المجتمع.
ورعاية النشء، إحدى مبادرات مشروع البناء المتعدد، الذي أطلقته تنسيقية شباب الأحزاب ضمن استراتيجيتها لعام ٢٠٢٣، وذلك إلى جانب مبادرات التماسك الأسري، والصحة النفسية، ومسار العائلة المقدسة، وهيئة تنمية الصعيد.
والتقى وفد التنسيقية بالدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، واطلع على أبرز بنود الاستراتيجية التي سيتم إطلاقها بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة".


وأبدت نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس، ترحيبها بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطار تكثيف الجهود لرعاية وحماية النشء، كما أشادت باهتمام التنسيقية بملف الطفولة، والذي بدأ مؤخراً خلال العرض المسرحي لمبادرة "ابني أديبا" بشأن توعية الأطفال بأهداف التنمية المستدامة.


وتطرق اللقاء أيضا إلى بحث التعاون في وثيقة التأمين التعليمية للطفل، ومشروعات قوانين تهدف إلى تنمية مهارات النشء، وتنظيم ورش عمل وموائد مستديرة لتوعية الفئات المستهدفة وتحقيق الاستفادة القصوى من السياسات والبرامج الخاصة بالطفولة والأمومة بمصر.


ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل من؛ النائبة رحاب عبد الغني، مسئول المبادرة، والنائبة هدي عبد الستار عمار، والنائب محمد طارق، أعضاء مجلس النواب، وهدير زيدان ودينا المقدم ويوستينا رامي ونور الشيخ، أعضاء التنسيقية.

رعاية النشء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين لمجلس القومي للأمومة مشروع البناء المتعدد رحاب عبد الغني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

بعد تصريح صادم من زوجته .. رد فعل غير متوقع لـ حسن شاكوش

عزل زيلينسكي .. تحرك عاجل ضد الرئيس الأوكراني بعد خطأ كارثي

ترشيحاتنا

بوتين يعلن شروط روسيا لاستئناف "صفقة الحبوب"

658 ألف فدان| أحمد موسى يتحدث عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية بسيوة

إمام عاشور يحضر مباراة الأهلي أمام حرس الحدود ويحتفل مع الأحمر بالدوري

لاعب جديد يرحل عن صفوف ليفربول

بقيمة 50 مليار دولار.. الإمارات توقع اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم مع تركيا

الملك محمد السادس يدعو رئيس وزراء إسرائيل لزيارة المغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في زيادة آلام القدم في الصيف.. وكيف يمكن علاجها

بشرى للمواطنين | التموين تصدر قرارًا .. وسعر السكر يتراجع ..إيه الحكاية

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

فيديو

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

فريق الأحلام.. الأهلي يفاوض نجم الدوري المغربي لضمه |فيديو جراف

280 فرصة عمل برواتب مميزة | وظائف للمؤهلات العليا والمتوسطة

مُهدّد بالقـ تل .. تفاصيل استغاثة المتهم بحرق المصحف في السويد |ماذا قال؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ