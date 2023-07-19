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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالصور.. تركيب وصلات مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية بالفيوم

بهعض انشطة جمعية
بهعض انشطة جمعية الاورمان بالفيوم

شاركت جمعية الاورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، ومديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، فى تركيب عدد (120) وصلة مياه شرب مجانية بعزبة سيد سليم وعزبة الزهراء وعزبة الدكتور محمد مراد بقرية منشأة الجمال وقرية أصلان مركز طامية فى محافظة الفيوم.
وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، على الدور المجتمعي البارز لجمعية الاورمان، والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر إحتياجاً،وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.


من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا  تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه  المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.


مشيدأ، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم تحت قيادة الأستاذة حمدية محمد شعبان لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين .


وأضاف «شعبان»، أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء محافظة الفيوم، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.


وأشار "شعبان" إلى أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تقدم محانًا إلى المستفيدين.
يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28108 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.

 

 

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